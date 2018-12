Domen Prevc gre na počitnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S štirimi zmagami se je Domen Prevc predlani podal na novoletno turnejo. Pri le 17 letih se je znašel v središču pozornosti, nato pa nekoliko podlegel velikim pričakovanjem. Kljub temu je končal na devetem mestu, kar je njegova najboljša uvrstitev.

Čeprav je bilo veliko direndaja okoli njega, pa sam ni čutil dodatnega pritiska: "Skoki niso moj poklic, ampak hobi, kar rad počnem. Vzamem, kot je. Vsak dan živim za skoke. Svetovni pokal so počitnice. Uživam, čeprav kdaj ni šlo, kot sem si želel. Dobro se počutim. Tudi takrat sem šel na počitnice in letos bom šel prav tako. Svojo nalogo bom poskušal najbolje oddelati."

Veliko je mrzlega železja

"Moja želja je uvrstitev med tri najboljše." Foto: Sportida Pred božičnimi prazniki je govoril, da ga na letošnji turneji zanimajo najvidnejše uvrstitve. Na tekmah svetovnega pokala je namreč dokazal, da lahko poseže visoko. Dvakrat je bil namreč četrti: "Moja želja je uvrstitev med tri najboljše. Realna je. Zdaj smo se malce spočili in trenirali."

Na državnem prvenstvu v Planici se mu skoka nista najbolj posrečila, a zagotovo ne bosta zmanjšala njegovih ambicij. Za razliko od preteklih let s seboj ne bo jemal toliko dresov in ne bo nič testiral. Osredotočil se bo na tehniko skokov. Rad bi umirjeno prehajal z ene na drugo skakalnico, saj je okoli tekmovalcev veliko rompompoma.

"Celotno poletje nisem treniral telemarka"

Osrednjega favorita za skupno zmago vidi v Japoncu Rjojuju Kobajašiju: "On je zagotovo eden izmed njih. Nato je 15 favoritov, ki lahko skočijo med najboljše. Daniel Andre Tande se denimo lahko zbudi. Veliko je mrzlega železja."

"Celotno poletje nisem treniral telemarka. Zagotovo bi lahko večkrat doskočil. Enostavno sem začel prezgodaj pristajati. Nekako sem se pohodil." Foto: Sportida

Zaveda se, da bo moral dobro tehnično skakati na vseh štirih postojankah, če bo želel nadgraditi svojo najboljšo uvrstitev oziroma da bodo želje postale realnost. A bo moral dobro delo opraviti tudi pri doskoku. Na zadnji postojanki je prav zaradi telemarka izgubil stopničke. "Celotno poletje nisem treniral telemarka. Zagotovo bi lahko večkrat doskočil. Enostavno sem začel prezgodaj pristajati. Nekako sem se pohodil."

Bolj osredotočen na tehniko kot na doskok

"Če nisi osredotočen, vsaj pri meni je tako, gre hitro 10 do 20 metrov po zlu, kar je bistveno več kot izgubljeni točki pri posameznih sodnikih." Foto: Reuters Na vprašanje, zakaj zanemarja doskok, je po daljšem premisleku, odgovoril. "Tudi sam ne vem, kje bi našel odgovor. Dobrodošlo je, da ga narediš. Bolj smo osredotočeni na tehniko. Telemark je obstranska stran, ki mu ne posvečamo toliko fokusa. Poskušam se osredotočiti na čim boljšo izvedbo skoka."

A so sodniki strogi in hitro kaznujejo skakalce za slabše doskoke: "Če nisi osredotočen, vsaj pri meni je tako, gre hitro 10 do 20 metrov po zlu, kar je bistveno več kot izgubljeni točki pri posameznih sodnikih."