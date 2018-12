Kraftu kvalifikacije, Domnu Prevcu desetinka točke odnesla tekmo

Kot je v navadi, se je prestižna turneja z bogatimi nagradami danes začela v Oberstdorfu, nadaljevala se bo v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku, končala pa v Bischofshofnu.

V slovenski reprezentanci je s kvalifikacijami najbolje opravil Timi Zajc, ki je pristal pri 129,5 metra in je osvojil 15. mesto. Z enakim dosežkom je bil Jernej Damjan 21. Bor Pavlovčič, ki je moral zaradi premočnega vetra dvakrat z zaletne rampe, je skočil 128 metrov in je kvalifikacije končal na 32. mestu. Anže Semenič je bil 45. (119,5 metra), Peter Prevc je končal mesto za njim (120 metrov).

"Jutri moram narediti boljši skok, danes sem skočil slabše, le povprečno, pa bo vse v redu. Veseli le dejstvo, da sem se danes tudi s povprečnim skokom zlahka uvrstil na tekmo. Vseeno sem skupno naredil tri dokaj konstantne skoke. V kvalifikacijah sem naredil manjšo napako na mizi, kar mi je vzelo kar nekaj metrov. Jutri upam na boljši izplen," je po kvalifikacijah povedal Zajc.

"Danes sem lahko z vsemi tremi skoki kar zadovoljen. V vseh treh sem užival in upam, da bom v tem slogu nadaljeval. Manjka mi še malo sproščenosti in samozaupanja," pa je za TV Slovenija povedal Damjan.

Timi Zajc je bil v kvalifikacijah 15. Foto: Reuters

Nastop se je ponesrečil Domnu Prevcu, ki je pristal pri 122 metrih in je osvojil 51 mesto. Za 50. mestom je zaostal za desetinko točke. "Napaka je bila izključno moja, pripetila se mi je že na odskočni mizi. Gre za moj prvi letošnji spodrsljaj, zato ni nič hudega, analizirati bo treba nastop, nato pa mirno na naslednje prizorišče," je dejal najmlajši med brati Prevc, ki je bil, sodeč po prikazanem to zimo, eden glavnih slovenskih favoritov na turneji.

Med slovenskimi orli je bil lani v seštevku vseh štirih skakalnic najvišje, na desetem mestu, Damjan. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je pred turnejo povedal, da si želi, da bi eden končal med prvo šesterico.

Največje presenečenje svetovnega pokala je Japonec Rjoju Kobajaši, ki je slavil na štirih tekmah svetovnega pokala in ima v skupnem seštevku več kot sto točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Piotrom Žylo. Velja za favorita, a strokovnjaki se sprašujejo, ali bo zdržal pritisk in kako bo pomanjkanje izkušenj s tovrstnih tekmovanj vplivalo nanj. Na treningu v Oberstdorfu ni bilo videti, da bi karkoli iztirilo, saj je imel pri prvem najboljši dosežek, drugi skok pa je izpustil. Tudi v kvalifikacijah je bil Japonec suveren, pristal je pri 138,5 metra.

Rjoju Kobajaši je bil v kvalifikacijah drugi. Foto: Reuters

Kamil Stoch, ki je pri drugem trening skoku že pokazal, da misli resno tudi letos, je lani postal drugi skakalec ob Svenu Hannawaldu, ki je zmagal na prav vseh postajah novoletne turneje. Bo kmalu postal šele drugi skakalec v zgodovini s tremi osvojenimi turnejami? To je med letoma 1967 in 1969 uspelo le Norvežanu Bjørnu Wirkoli. Stoch je kvalifikacije sklenil na osmem mestu. Zmagovalec bo tisti, ki bo zbral največ točk na vseh štirih prizoriščih, zato prostora za napake za tiste, ki merijo na vrh, ne bo.

Od slovenskih skakalcev je pri obeh trening skokih najboljši skok uspel Pavlovčiču, ki je pri prvem poizkusu pristal pri 141,5 metra in imel sedmi dosežek. Preostali slovenski skakalci se niso podpisali pod presežek. Najslabše je šlo Petru Prevcu.

Vir: STA