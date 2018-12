Čeprav je star šele 18 let, je glavno slovensko orožje

"Upam, da bom prvi favorit. Upam, da bom prikazal čim boljše skoke," je odločno dejal državni prvak na veliki Bloudkovi skakalnici. Timi Zajc je v Planici dal vedeti, da je formo iz svetovnega pokala zadržal.

Med elito je na desetem mestu, a se zaveda, da ga lahko ponese tudi višje. Želja so stopničke. "Skoki še niso pripravljeni na takšno uvrstitev. Izpiliti moramo tehniko. Upam, da bo kmalu prišla," je po prihodu iz Engelberga, kjer je bil 12. in 18., dejal 18-letni Zajc.

Čeprav je najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu, sta največ pozornosti deležna brata Prevc. A to ga ne moti, saj ima več miru. "Pritiska ne čutim. Morda pritegneta več pozornosti, kar je bilo zame celo boljše, da sem lahko v miru treniral in tako začel sezono na visoki ravni. Ne gledam pa na to, da bi moral kogarkoli iz naše reprezentance premagati. Tekmujem s preostalimi, ne s svojimi. Upam, da bomo vsi Slovenci čim višje na razpredelnici," poudarja član SSK Ljubno BTC.

Meri med najboljših deset

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Lani je premierno nastopil na turneji štirih skakalnic in pozitivno presenetil vse. Premagal je tekmece in se na vseh postojankah uvrstil med dobitnike točk. Letos želi stopiti stopničko višje in nadgraditi 16. mesto, pod katero se je podpisal lani: "Turneja je nekaj posebnega. Naporna je. Kar presenečen sem bil, da sem na vseh štirih tekmah premagal nasprotnike. Na zadnji tekmi v Bischofshofnu sem bil že kar utrujen. Videlo se je, da ni bilo več takšne svežine. Letos bi rad premagal vse nasprotnike in bil na vseh tekmah med dobitniki točk ter skupno med desetimi najboljšimi."

Na začetku sezone si je sobo delil z Anžetom Laniškom, ki je zaradi slabših skokov izpadel iz ekipe za svetovni pokal. Zdaj bo moral najti nekoga drugega, s katerim bo igral igrice na playstationu. Z Laniškom sta pogosto igrala Fifo in NBA. Z razlogom pa prav velikokrat ni upravljal Luke Dončića. "Anže je večkrat izbral Dallas. Je večji navijač Dončića. Kar boriva se, da nimava predobrih klubov. Večkrat sem izbral Houston Rockets. Če ga prevečkrat premagam, moram potem izbrati slabšo ekipo," pravi Timi, ki je v nogometnem svetu navijač Ronalda.