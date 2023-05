"Počasi se vračamo v normalno stanje. Ni še stoodstotno, k temu se bomo vrnili postopoma. Najboljši dokaz tega, da se stvari izboljšujejo, je dejstvo, da sem začel normalno trenirati in se lahko pripravljam na naslednjo sezono," je v pogovoru za Skijumping.pl razkril 33-letni poljski skakalec Dawid Kubacki, ki je marca nepričakovano sporočil, da zaradi slabega zdravstvenega stanja žene Marte predčasno končuje sezono, s tem pa je izstopil tudi iz boja za veliki kristalni globus.

Dawid Kubacki z ženo Marto, ki so ji zaradi težav s srcem vgradili srčni spodbujevalnik. Foto: Instagram

Čudež

Ženo so 19. marca zaradi kardioloških težav prepeljali v bolnišnico, kjer je preživela skoraj mesec dni. "Zdravniki so opravili neverjetno delo, to je čudež, ki je delo njihovih rok," je bil poln hvale na račun zdravstvene oskrbe. "Zahvaljujoč temu lahko danes premagujemo druge težave, ki pa niso nič v primerjavi s tem, kar je bilo. Vsi smo doma, imamo sicer nekaj težav, ampak to so malenkosti, če se zdaj ozrem nazaj. V mislih imam Martino rehabilitacijo, včasih potrebujemo malo pomoči, včasih bom moral predčasno oditi s treninga, ker me bodo potrebovali doma. Vesel sem, da sem se lahko vrnil k treningom in da se je stanje začelo normalizirati. Bilo je prisotnega nekaj strahu, da septembra ne bom mogel nadaljevati, a za zdaj se vse lepo razvija, tako da treniram, se udeležim priprav."

Ponoči menjal plenice

Kubacki se je tudi javno zahvalil svoji in Martini družini, ki sta v času, ko je bil ob ženi v bolnišnici, prevzeli skrb za njuni hčerki. Njuna mlajša hči se je rodila januarja letos, med novoletno turnejo. "Po prihodu domov sem več časa namenil hčerkama, s tem mislim na vsakodnevna opravila. Nič takega, ne gre za to, da ne bi tega počel že prej, le več dela je bilo. Še posebej na začetku, ko sem moral opraviti večino dela, a je bilo to zame precej naravno. S tem nisem imel nobenih težav. Edina razlika je bila v tem, da sem ponoči moral bolj pogosteje vstajati in menjati plenice."

Foto: Sportida

Vedel je, da ne bi mogel skočiti

Kubacki je za ženino kritično zdravstveno stanje izvedel pred finalom skandinavske turneje Raw Air 2023, ko je smučarskoskakalna elita gostovala v Vikersundu. "Položaj je bil izjemno resen. Trenerji so se najprej spraševali, kako zadeve organizirati, ali bom sploh nastopil. Sam sem vedel, da ne bi bil sposoben skočiti. Bilo je toliko čustev in položaj je bil tako resen, da tudi če bi skočil, ne bi dosegel ničesar," se spominja Kubacki.

"Tako sem se odločil, da čim prej odpotujem domov, a ni šlo tako hitro, kot bi si sam želel. Ker ne bi ujel poleta ob 13.00, sem moral čakati na večerni polet. Med tekmovanjem sem bil tako še vedno na Norveškem, tekmo sem spremljal po televiziji in si poskušal glavo zaposliti s čim drugim. Sprehajal sem se od menze do sobe in nisem vedel, kaj bi sam s sabo. Zgodila se mi je življenjska situacija, na katero nihče ni in ne more biti pripravljen. Mislim, da bi vsak, ki bi se spopadal z družinsko tragedijo, odzval podobno kot jaz. Vedel sem sicer, da ženi ne morem pomagati, to je delo za zdravnike in sam bi jim bil samo v napoto, a v takem položaju človek želi biti s svojimi najbližjimi in skrbeti za otroke."

Na Kubackega so se skakalci spomnili tudi na finalu sezone v Planici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Želje in entuziazma mu ne manjka, čas pa bo pokazal, kakšne so njegove možnosti

Že dan po tem je vedel, da je sezona zanj končana. Tekme v Lahtiju na Finskem in Planici je izpustil. "To mi je bilo jasno. Govoril sem z zdravniki in napovedali so, da bova v bolnišnici več mesecev, ne samo nekaj dni. Zdaj delamo vse, kar je pomembno, da bi se lahko vrnil naslednjo sezono. Želje in entuziazma mi ne manjka, bo pa čas pokazal, kakšne so moje možnosti. Za zdaj sem zadovoljen že s tem, da možnosti obstajajo."

Marta Kubacki je bolnišnico zapustila po manj kot mesecu dni, kar je bilo res hitro, ugotavlja Kubacki. "Ženini srčni parametri so se hitro vrnili v normalo, ko so jo hospitalizirali, je bilo stanje kritično. Bilo je veliko raziskovanja, kaj bi bila prava rešitev zanjo, in mislim, da je pri tem veliko vlogo igralo tudi dejstvo, da se je nekoč ukvarjala s športom. Srce se je kmalu vrnilo v normalne parametre in to je pravi čudež. Potem so se zdravniki odločili, da ji vgradijo srčni spodbujevalnik, zato sva še nekaj časa morala ostati v bolnišnici. Ko so ji odstranili zadnje cevke in so umaknili zaslone, je bil to za nas znak, da bova kmalu doma," je pripovedoval svetovni prvak iz Seefelda.

Poteza prijatelja Anžeta Laniška ga je zelo ganila. Foto: Guliverimage

Priznal je, da je v težkem obdobju večkrat jokal. Še posebej so se ga dotaknili prizori iz Planice, kjer se je marsikdo spomnil na njegovo ženo in na to, kaj družina Kubacki prestaja, s posebno gesto pa ga je močno ganil tudi Anže Lanišek. "V najtežjem obdobju sem večkrat jokal, prizori iz Planice pa mi niso šli iz glave. In ne samo meni, tekmovanje sva z ženo spremljala skupaj. Taki prizori človeka pretresejo."