Konec sezone za nesrečnega Nemca

Dva dneva po grdem padcu Davida Siegla na ekipni tekmi smučarjev skakalcev v Zakopanah so iz nemškega skakalnega tabora prišle slabe informacije. Nadaljnji pregledi so pokazali, da ima 22-letnik strgane križne vezi, tako da je zanj sezone že konec.

Nemški skakalni tabor po sobotni ekipni zmagi v Zakopanah, ko so Nemci zgolj za desetinko točke ugnali Avstrijce, ne more biti prešerne volje. Dva dneva po padcu Davida Siegla, ki je rojakom pomagal do zmage, je prišla potrditev, ki so se je bali.

Nadaljnji zdravniški pregledi z magnetno resonanco so pokazali, da si je mladinski svetovni prvak iz leta 2016 resneje poškodoval koleno. Ob padcu si je med drugim strgal križne vezi, tako da je zanj sezone predčasno konec, so Nemci zapisali v izjavi za javnost.

Siegla, ki je letos precej napredoval in s petim mestom v Predazzu vknjižil največji uspeh na posamičnih tekmah svetovnega pokala, v prihodnjih dneh v Münchnu čaka operacija desnega kolena.

Po poškodbi kolenskih vezi okreva tudi slovenska skakalka Ema Klinec.

Selitev na Japonsko

Skakalna karavana se seli na Japonsko, kjer bosta konec tedna v Sapporu dve tekmi. Slovenske barve bodo zastopali Timi Zajc, Anže Lanišek, Anže Semenič, Tilen Bartol, Domen Prevc in Žiga Jelar.

