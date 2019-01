Zmaga Nemcem, Poljakom rekord, Slovenci četrti

Smučarski skakalci so se v Zakopanah na Poljskem pomerili na druga ekipni tekmi v tej sezoni svetovnega pokala, zmagali pa so Nemci. Slovenske barve so zastopali Anže Semenič, Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, tekmo so končali na četrtem mestu.

Slovenci so v Zakopanah popravili vtis, ki so ga pustili na prvi ekipni preizkušnji zime v Visli. Takrat so bili sedmi, od takratne slovenske postave pa sta bila danes na delu le Anže Lanišek in Timi Zajc, pridružila pa sta se jima Anže Semenič in Domen Prevc.

Po prvi seriji je Slovenija zasedla peto mesto, v drugi pa eno pridobila zaradi diskvalifikacije norveškega skakalca Johanna Andreja Forfanga, katerega dres ni ustrezal pravilom Fis.

Drama v drugi seriji

Druga serija je ponudila nekaj dramatičnih dogodkov. Tako je Nemec Markus Eisenbichler s 143 metri postavil nov rekord skakalnice v Zakopanah, ki mu ga je prav v zadnji seriji odvzel domačin Dawid Kubacki s še pol metra daljšim skokom.

Tekmo je nekoliko pokvaril padec Davida Siegla v drugi seriji. Nemec po 142,5-metrskem skoku ni zdržal na nogah in je grdo padel. Iz izteka so ga odnesli na nosilih.

Nemci so zadržali prvo mesto. Zbrali so 1157,5 točke, le desetinko več kot drugouvrščeni Avstrijci. Tretji so bili Poljaki (1117,2), četrti pa Slovenci (1103,8), ki so v drugi seriji pridobili eno mesto.

V slovenskem taboru zadovoljni

Slovenci so bili iz skoka v skok boljši, kar je dober obet pred jutrišnjo posamično tekmo v Zakopanah (ob 16.00).

"Z današnjima skokoma sem zadovoljen. Da se še bolje, a sem vesel, da se stvari počasi stopnjujejo, gredo navzgor in v tej smeri je potrebno delati naprej. Z ekipnim uspehom sem zelo zadovoljen, vsem fantom sta uspela dva zelo dobra skoka. Za stopničke se nam nekako še ni 'poklopilo', moramo pa biti zadovoljni z odličnim četrtim mestom," je po današnji tekmi povedal Domen Prevc.

Zadovoljen je bil tudi glavni trener Gorazd Bertoncelj: "Danes smo bili zelo dobri. Osem dobrih skokov, nekateri celo odlični, nekateri z manjšimi napakami. Bili smo v igri za stopničke a nič ne de, pomembno je, da se kot ekipa dvigujemo."

Zakopane, ekipna tekma, 2. serija:

1. serija: