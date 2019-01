Kraft zagospodaril, Bertoncelj zadovoljen, znana ekipa za Japonsko

Na nedeljski posamični preizkušnji v Zakopanah je postal zmagovalec Avstrijec Stefan Kraft. Od slovenskih skakalcev je bil na sedmem mestu najvišje uvrščen Timi Zajc. Do točk sta skočila še Anže Lanišek in Domen Prevc. Poljaki so doživeli šok, Kamil Stoch se sploh ni uvrstil v finale.

Če so Avstrijci v soboto objokovali izgubljeno prvo mesto, potem ko so ga na ekipni tekmi izgubili za vsega 0,1 točke, so imeli v nedeljo razlog za zadovoljstvo. Zablestel je Stefan Kraft, ki je bil najboljši. V zelo izenačeni tekmi je za seboj pustil Roberta Johanssona in Japonca Jukija Sata, ki sta mu delala družbo na zmagovalnem odru.

Avstrijec je nazadnje zmagal marca 2017 na Letalnici bratov Gorišek. Skoraj dve leti je torej znašal njegov post, zato je bilo veselje temu primerno.

Ni veliko manjkalo, da bi na zmagovalnem odru stal Norvežan Johann Andre Forfang, ki je bil v soboto diskvalificiran in je prav zaradi njega njegova ekipa ostala brez vrhunskega dosežka. Z 18. je namreč napredoval na 4. mesto.

Zajc v družbi z junakom novoletne turneje, razočaranje za domačine

Od slovenskih skakalcev je bil pričakovano najvišje uvrščen Timi Zajc. Že v poskusni seriji je s tretjim dosežkom dal vedeti, da se lahko prebije med najboljše. Po prvi seriji je bil šesti, v drugo pa izgubil eno mesto in si delil sedmi dosežek skupaj z junakom začetka sezone Rjojujem Kobajašijem in Nemcem Stephanom Leyhejem.

Od slovenskih skakalcev sta se med dobitnike točk uvrstila še Anže Lanišek in Domen Prevc. Prvi je v drugo zadržal dosežek iz prve serije in se veselil 13. mesta, Domen pa je pridobil eno mesto in tekmo v Zakopanah končal kot 24. skakalec.

Timi Zajc se je v izjemno razburljivi tekmi uvrstil na sedmo mesto. Foto: Sportida

Tilen Bartol in Anže Semenič, ki je lani prav v Zakopanah skočil do zanj zgodovinske posamične zmage, sta bila prekratka, da bi se zavihtela med dobitnike točk.

Velik šok so doživeli domačini Poljaki. V poskusni seriji sta bila Dawid Kubacki in Kamil Stoch najboljša, nato pa je sledilo veliko razočaranje. Prvemu možu iz lanske sezone se sploh ni uspelo uvrstiti v drugo serijo, Kubacki pa je bil na koncu šele dvanajsti.

Zajc zadovoljen, Lanišek želi odpraviti napake

"S skoki sem zadovoljen, rezultat je, glede na napake, vrhunski, potrebnih bo še nekaj popravkov," je dejal Lanišek. Foto: Sportida

"Prva serija je bila kar vetrovna, vmes so znižali nalet, veter se je menjal. Druga serija pa je bila kar zelo poštena, skoraj enake razmere za vse in večjih težav ni bilo. Danes sem zadovoljen, čeprav sem na treningu in tudi v poizkusni seriji prikazal še boljše skoke, a to je dober rezultat. Mislim, da si mesta z dvema skakalcema še nikoli nisem delil. Zato si bom to tekmo zapomnil in tudi, ker je bila zelo napeta," je po izenačitvi drugega najboljšega rezultata v karieri povedal Zajc.

"S skoki sem zadovoljen, rezultat je, glede na napake, vrhunski, potrebnih bo še nekaj popravkov. Vem, da še delam napake, znam še veliko bolje, upam, da bo na naslednjih tekmah bolje in takrat bom tudi po skoku pokazal zadovoljstvo," pa je po 13. mestu razmišljal Lanišek.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je bil zadovoljen s prikazanim. Smučarska karavana se zdaj odpravlja na Japonsko, kjer bodo od Slovencev nastopili Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol in prvič to sezono v svetovnem pokalu Žiga Jelar. Foto: Ana Kovač

Bertoncelj: Tekma se je razpletla po naših željah

S prikazanim je bil zadovoljen tudi glavni trener Gorazd Bertoncelj: "Tekma se je razpletla po naših željah. Timi je bil odličen sedmi z drobnimi napakami, kar ga je tudi stalo stopničk. Anže Lanišek je dvakrat zelo solidno opravil svojo nalogo, bil je zelo dober 13., tudi z Domnom smo zadovoljni, ker je pokazal napredek v zadnjih treh tednih. Žal Tilen in Anže Semenič nista opravila dobrega skoka in zato tudi nista prišla v finale." Je Zajc danes v prvi seriji izgubil stopničke? "Timi je v prvi seriji pokazal soliden skok, a ne tako dober kot v poizkusni seriji. Že v počepu je napravil napako in nato še pri odskoku, kar ga je stalo nekaj metrov in zato se je za nekaj točk oddaljil od stopničk. Tudi finalni skok ni bil brezhiben. A smo zadovoljni s sedmim mestom, to je odličen rezultat."

Na Japonskem prvič v tej sezoni tudi Jelar Svetovni pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v Sapporu. Bertoncelj je že določil šesterico za nastope v deželi vzhajajočega sonca. Slovenijo bodo, kot v Zakopanah, zastopali Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Tilen Bartol in Anže Semenič. Namesto Jurija Tepeša bo nastopil Žiga Jelar, ki je že na Japonskem, saj je v zadnjih dneh tam skakal na celinskem pokalu. Za Jelarja bo to prvi nastop v svetovnem pokalu v tej sezoni. Sportal Jelar tokrat tik pod zmagovalnim odrom

V soboto je četverica Semenič-Lanišek-Prevc-Zajc na ekipni tekmi osvojila četrto mesto, potem ko je bila Norveška diskvalificirana, ni pa bila daleč od tretjega mesta, na katerem so bili Poljaki. Za domačini so slovenski skakalci zaostali le za slabih 14 točk.

Izidi, Zakopane: 1. Stefan Kraft (Avt) 278,3 (133,0/132,5)

2. Robert Johansson (Nor) 275,7 (131,5/133,5)

3. Yukiya Sato (Jap) 273,3 (133,0/131,5)

4. Johann Andre Forfang (Nor) 271,8 (126,0/137,0)

5. Halvor Egner Granerud (Nor) 270,5 (131,5/131,0)

6. Daniel Huber (Avt) 270,2 (131,0/131,5)

7. Ryoyu Kobayashi (Jap) 268,5 (124,0/133,5)

. Stephan Leyhe (Nem) 268,5 (129,0/133,0)

. Timi Zajc (Slo) 268,5 (128,5/132,0)

10. Roman Koudelka (Češ) 265,6 (127,5/131,5)

...

13. Anže Lanišek (Slo) 260,9 (127,5/129,5)

. Killian Peier (Švi) 260,9 (127,5/129,0)

23. Domen Prevc (Slo) 247,0 (125,0/123,5)

... Svetovni pokal, skupno: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1128

2. Kamil Stoch (Pol) 624

3. Piotr Žyla (Pol) 603

4. Stefan Kraft (Avt) 581

5. Dawid Kubacki (Pol) 554

6. Stephan Leyhe (Nem) 505

7. Johann Andre Forfang (Nor) 456

8. Robert Johansson (Nor) 453

9. Karl Geiger (Nem) 425

10. Markus Eisenbichler (Nem) 374

...

12. Timi Zajc (Slo) 334

21. Domen Prevc (Slo) 168

25. Anže Lanišek (Slo) 122

32. Anže Semenič (Slo) 61

39. Jernej Damjan (Slo) 32

40. Peter Prevc (Slo) 28

43. Žak Mogel (Slo) 18

...

Zakopane, posamična tekma: