Smučarski skakalci in skakalke odštevajo dneve do začetka svetovnega pokala, ki bo med 4. in 6. novembrom v Wisli, kjer bodo tekmovali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča.

Poljaki se na uvod v novo sezono pripravljajo v Wisli, od koder prihaja tudi nič kaj prijeten posnetek trening skoka Dawida Kubackega.

Zmagovalec seštevka poletnega grand prixa je svojo pozabljivost – pozabil je zapeti vezi – na družbenem omrežju ob videu pospremil z besedami "Imate kdaj občutek, da ste pozabili na nekaj pomembnega?". Na Poljakovo srečo se je vse skupaj končalo brez posledic.

Kot je 32-letnik pojasnil za poljski Onet, se je nepremišljene poteze zavedel šele po skoku, ko je že pristal.

Na njegovo objavo se je odzvalo več ljudi, Gregor Schlierenzauer je pripel zaskrbljujoče emotikone, sodnik Mednarodne smučarske zveze Kazimierz Bafia je zapisal, da na kaj takega pozabljajo otroci, ne pa izkušeni skakalci. Kubacki mu je hitro odvrnil: "Kot vidite, se tudi starim zgodijo take stvari".