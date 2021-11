Cisar sezono začel v pokalu IBU, želi se prebiti nazaj med prvokategornike

S sprintoma v moški in ženski konkurenci za pokal IBU se je začela tudi biatlonska sezona 2021/22. V Idreju na Švedskem so nastopili tudi Tais Vozelj, Matic Repnik in Alex Cisar. Slednji že ima izkušnje iz svetovnega pokala, letos pa se mu v internih kvalifikacijah ni uspelo prebiti v ekipi za tekmovanja na najvišji ravni. "Seveda sem razočaran, to je bil kar udarec, a obenem tudi motivacija, da se s trdim delom prebijem nazaj," nam je priznal pred sezono.

Alex Cisar je bil danes v Idreju na Švedskem v sprintu odlično na poti, nato pa žal dvakrat zgrešil stoje in zasedel končno 26. mesto. Trenutno nastopa v pokalu IBU, na drugi ravni svetovnega biatlona, saj se mu na internih kvalifikacijah pred sezono ni uspelo prebiti v ekipo za svetovni pokal. Konkurenca znotraj reprezentance je nekaj novega, nam je povedal še pred odhodom na sever Evrope.

Prebiti se želi nazaj na tekme svetovnega pokala

"Definitivno je to nova situacija, do zdaj smo bili navajeni, da je okrnjeno število tekmovalcev bodisi v mladinski bodisi v članski reprezentanci, Zdaj je drugače, sledimo bolj trendu ostalih reprezentanc, v katerih si je treba mesto v svetovnem pokalu izboriti in ni več samoumevno, da če si v članski reprezentanci, greš na svetovni pokal. To so novi izzivi, ki jih je treba sprejeti, vidim jih kot napredek, dobro motivacijo in popotnico za naprej."

Slovenski biatlonci so se pod vodstvom novega glavnega trenerja Janeza Mariča pomerili na dveh izbirnih tekmah. "Vsi smo imeli priložnost se uvrstiti v svetovni pokal, po drugi pa tudi ne uvrstiti se. Meni ni uspelo, zato sem na IBU pokalu, se pa ekipa za posamezne tekme določa sproti, zato upam, da bom na tekmah nižje ravni prišel v dober tekmovalni ritem in to potem uveljavil tudi na najvišji ravni," pravi Cisar, ki je bil z izplenom razočaran.

"Res je, da kot mladinski svetovni prvak, z vsemi kolajnami s svetovnih prvenstev, sem se že v mladinskih vrstah tako dokazal, da sem verjel, da bom to prenesel tudi na tekme svetovnega pokala, kar mi do zdaj absolutno ni uspelo. V svetovnem pokalu sem dobil kar dober udarec, zavedel sem se, koliko mi še manjka do najboljših, zato sem letos pred sezono poskušal z nekaterimi novostmi in inovacijami, za katere upam, da se bodo obrestovale v nadaljevanju sezone. Zdaj še nisem na ravni, da bi sploh prišel v ekipo. Razočaran seveda sem, v prvih 15 minutah po izbirni tekmi se je moj ego toliko oglašal, da je bilo kar noro. Nato pa poskušaš spremeniti pogled na vse skupaj, perspektivo, če ti uspe, ti pomaga, da se izkoplješ ven iz negativne miselnosti in najdeš nove cilje, nove točke, na katerih lahko gradiš. Ti udarci, s katerimi se mora spoprijemati čisto vsak športnik – nenazadnje je v vrhunskem športu na splošno veliko več porazov kot veselih trenutkov zmagoslavja – so neka dodatna motivacija."

Tais Vozelj je bila na prvi tekmi 80. Foto: SloSki

Tais Vozelj daleč od najboljših, kot tudi Matic Repnik

Danes je čast otvoritve biatlonske sezone pripadla dekletom, ki so se pomerila na 7,5 kilometrov dolgem sprintu. Slovenske barve je zastopala Tais Vozelj, ki je z dvema zgrešenima streloma stoje zasedla 80. mesto. Zmagala je Nemka Marion Wiesensarter, ki je nepokrito pustila eno tarčo. V cilju je uro ustavila pri času 21:02.3, kar je pomenilo, da je bila 2:56.5 hitrejša od naše tekmovalke.

Popoldan so se za prve točke IBU pokala v novi sezoni pomerili še fantje. Slovenijo sta na 10-kilometrski preizkušnji zastopala Cisar in Matic Repnik. Odličen je bil predvsem Cisar, ki je po polovici tekme brez zgrešenega strela zasedal visoko deveto mesto. Na žalost se je mlademu tekmovalcu roka malce zatresla pri streljanju stoje, ko je zgrešil dve tarči, to pa ga je na koncu privedlo do 25. mesta. Tudi repnik je dvakrat ustrelil mimo tarče (enkrat leže in enkrat stoje), a je bil malce počasnejši v smučini. Prvo tekmo sezone je zaključil na 87. mestu. Tudi pri fantih je zmaga po zaslugi Lucasa Fratzcherja odšla v Nemčijo, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Fante in dekleta v Idreju v soboto čaka še en sprint, v nedeljo pa še zasledovalna preizkušnja.

