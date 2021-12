Dvojna norveška zmaga, Semenič dve točki za stopničkami

Medtem ko se najboljši smučarski skakalci pripravljajo na torkov začetek jubilejne novoletne turneje v Oberstdorfu, Engelberg gosti tekmi drugega ranga, celinski pokal.

Na prvi od dveh preizkušenj se je zmage veselil Norvežan Benjamin Østvold, ki je na koncu za dobro točko in pol ugnal rojaka Andersa Haareja. Na najnižji stopnici zmagovalnega odra je končal Avstrijec Stefan Rainer, za zmagovalcem je zaostal 18 točk.

Do točk so prišli trije Slovenci, Anže Semenič je stopničke zgrešil za 2,2 točke, zasedel je šesto mesto. Jan Bombek je bil 20., Žak Mogel pa 26. Prekratki za finale so bili Tilen Bartol (32.), Mark Hafnar (37.) in Matija Vidic (55).

V torek bo na sporedu še ena tekma.

Vodilni v skupnem seštevku je Avstrijec Ulrich Wohlgenannt, Mogel je 15., Semenič 16.