Leta 2016 so se bratje Prevc zapisali v zgodovino novoletne turneje, saj so se vsi trije uvrstili med dobitnike točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

V času samostojnosti Slovenije se vse do leta 2013 na tekmah med novoletno turnejo nobenemu od naših orlov ni uspelo povzpeti na oder za zmagovalce v nemškem skakalnem središču Oberstdorfu - danes bo tekma ob 16.30.

Najbližje stopničakam je bil Rok Benkovič leta 2006, ko je bil šesti. Mu je pa zato večje zadoščenje prinesla manjša naprava, na kateri je leto dni prej na nordijskem svetovnem prvenstvu skočil do zlatega odličja.

Naprava v Nemčiji je zagon dala Primožu Peterki, ki je pred 22 leti osvojil sedmo mesto, v nadaljevanju turneje pa zasijal in se kot prvi Slovenec razveselil skupne zmage na turneji štirih skakalnic.

Na prve stopničke v Oberstdorfu smo morali torej počakati do leta 2013, ko se je tretjega mesta veselil Peter Prevc. Enak podvig mu je uspel še naslednji dve leti. Če mu ne bi ponagajale razmere v zraku, bi celo zmagal, saj je bil leta 2015 suveren.

Petru veter preprečil, da bi se veselil pokra

Po prvi seriji je prepričljivo vodil. Vse je že kazalo na prvo slovensko zmago na večji napravi v tem nemškem skakalnem središču, a je veter našemu skakalcu preprečil veselje.

Petru Prevcu je leta 2015 veter vzel zmago in tudi poker zmag na novoletni turneji. Foto: Sportida

Slovenski šampion se zaradi tega ni pustil zmesti. Suvereno je opravil s tekmeci na preostalih treh prizoriščih v Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu ter po Peterki kot drugi Slovenec postal kralj novoletne turneje.

Če mu v Oberstdorfu ne bi načrtov prekrižal veter, bi se lahko kot drugi v zgodovini pohvalil s pokrom zmag. Zato pa je ta podvig v pretekli zimi uspel Poljaku Kamilu Stochu, ki je tako nasledil Nemca Svena Hannawalda iz sezone 2001/02.

Bratje Prevc v zgodovino

Vse od leta 2015 slovenski skakalci na tej skakalnici niso več stopili na oder za zmagovalce. Zato pa so se bratje Prevc leta 2016 zapisali v zgodovino novoletne turneje. Peter, Cene in Domen so se zavihteli med dobitnike točk. Presenetljivo je bil na osmem mestu najvišje uvrščen Cene, Peter deseti in Domen 26. Sicer pa so bili prvič skupaj v najboljši trideseterici nekaj dni pred tem v švicarskem Engelbergu, kjer je bil najmlajši Domen drugi.