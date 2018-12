Malomarnost Petra Prevca, Zajc na antibiotikih

Ob pogledu na dosežke slovenskih skakalcev na prvi dan novoletne turneje, ko so bile v Oberstdorfu kvalifikacije, glavni trener Gorazd Bertoncelj ni zadovoljen. Pozitivno je ocenil le prvi trening skok Bora Pavlovčiča in Timija Zajca, ta je v zadnjih dneh jemal antibiotike. Brata Prevc sta skakala pod pričakovanji.

Petnajsto mesto Timija Zajca je bila najboljša uvrstitev slovenskega skakalca v kvalifikacijah za nedeljsko tekmo v Oberstdorfu. Če bi ti dosežki veljali za točke svetovnega pokala, potem bi do njih prišel še Jernej Damjan, ki je imel 21. rezultat, preostali slovenski orli pa bi imeli prekratka krila za najboljšo trideseterico.

"Pozitivnega veliko ni bilo. Prvi trening skok Bora Pavlovčiča in pa Timija Zajca lahko ocenim pozitivno. Zadnji je imel v teh dneh težave. Vse od državnega prvenstva ni skakal. Jemal je antibiotike. Danes je bil prvič po štirih dneh sploh aktiven. Nič ni treniral, niti kondicijsko," je glavni trener Gorazd Bertoncelj dal vedeti, da prav veliko pozitivnega prizvoka v soboto na skakalnici v Oberstdorfu ni bilo.

Tekmeci slovenskih skakalcev v 1. seriji Markus Eisenbichler (Nem/30.) - Jernej Damjan (Slo/21.)

Bor Pavlovčič (Slo/32.) - Viktor Polašek (Češ/19.)

Moritz Baer (Nem/36.) - Timi Zajc (Slo/15.)

Anže Semenič (Slo/45.) - Roman Koudelka (Češ/6.)

Peter Prevc (Slo/46.) - Daniel Huber (Avt/5.)

Peter med drugim težave z okovjem, Domen občutno prezgoden

Peter Prevc je imel tudi mehanske težave. Foto: Sportida Več so pričakovali od bratov Prevc. Domen je naredil veliko napako in ostal celo brez tekme, kar žre tako strokovni štab kakor tudi njega samega: "Ekstremno prezgoden je bil. Tako prezgoden, da ni mogel več odskočiti in je bil nato prenizko nad hrbtiščem. Vlekel je, nato pa dobil še slabše ocene. Od njega smo veliko pričakovali. Zlasti, ker je zadnje dni v Kranju dobro skakal."

Povsem neprepoznaven je bil brat Peter, ki je že na treningu skakal pod pričakovanji, v kvalifikacijah pa za las dobil vstopnico za prvo tekmo novoletne turneje. A je tudi sam kriv, da skoki niso bili takšni, kot si je želel, je poudaril prvi mož stroke: "Peter se ni našel, potem je imel nerazumljive težave z ravnotežjem. Precej zgodaj je odskočil, za mizo pa imel težave. Spraševali smo se, ali je mehanska okvara na okovju morda kriva, da se to dogaja. Nato smo ugotovili, da je bila ena palčka daljša od druge, zato se je pojavila asimetrija. Pred desetimi dnevi je skakal in preizkušal druge dimenzije. Potem je dal stare palčke nazaj in skakalci nato sami regulirajo višino – koliko se peta dvigne. Malomarnost. Njegova dolžnost je, da za to poskrbi. Prav tako se mora tehnično in psihološko drugače lotiti skoka. Verjamem, da bo šlo na boljše."

Slovenski skakalci bodo imeli v prvi seriji na izpadanje precej težke pare, a Bertoncelj verjame, da bodo njegovi tekmovalci naredili korak višje ter se zavihteli med dobitnike točk.