Bo številka 7 srečna za Ilko Štuhec?

Ilka Šthuec je po "ogrevanju" v Kanadi in Švici, kjer je bila šesta, deseta in dvakrat 14., zdaj vknjižila kar tri zaporedne uvrstitve med najboljšo trojico. V Cortini, kjer so pred tem na stopničkah stali tudi Boris Strel, Tina Maze, Alenka Dovžan, Špela Pretnar in Mojca Suhadolc, ima danes novo priložnost.

Štuhčeva bo tako kot na petkovem smuku, tudi tokrat edina Slovenka na štartu.

Cortina D'Ampezzo, smuk, štartna lista: