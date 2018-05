Bo Jernej Damjan skakal še pri 40 letih?

Najizkušenejši član slovenske skakalne reprezentance Jernej Damjan, ki bo ta mesec dopolnil 35 let, je bil ob izboru Planice za gostiteljico svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023 zelo vesel. Čeprav se zaveda, da bo imel takrat 40 let, si možnosti vseeno pušča odprte. Medtem pa Peter Prevc meni, da bo takrat še konkurenčen za vrh.

Damjan je bil ob včerajšnji novici iz Grčije zelo vesel in se je prek Instagrama takoj pošalil, da se je njegova motivacija za skoke pravkar podaljšala do leta 2023. "Presrečen sem, da je Planica dobila svetovno prvenstvo! Čestitke ekipi, ki je garala, da se je to končno uresničilo," je zapisal izkušeni skakalec, ki je danes nadaljeval v nekoliko bolj umirjenem tonu.

"O tem nisem razmišljal, saj je zame še zelo daleč, ampak sem bil pa zelo vesel, ker mislim, da si Planica to zasluži, da si to zasluži Slovenija in si zaslužimo vsi, ki smo si za to prizadevali, tudi športniki. Je pa to tudi zame malenkostna dodatna motivacija," je dejal Damjan in preudarno nadaljeval: "Pet let je zame dolga doba. Ampak, kot pravi star pregovor, nikoli ne reci nikoli."

"Če bi lahko v Planici končal kariero, bi bilo to super! Lepše zgodbe si ne bi mogel želeti. A časa se ne da ustaviti, takrat bom star 40 let. Lepa številka. Realno gledano nimam možnosti, a pustimo se presenetiti," je v svojem slogu dodal Damjan.

"Vesel sem, da je Planica končno dobila svetovno prvenstvo." Foto: Sportida

Čestitke je ob izboru Planice 2023 ekipi izrekel tudi najboljši slovenski skakalec Peter Prevc. Sam je slabih deset let mlajši od Damjana, tako da zanj pet let ni tako dolga doba, kot je za njegovega reprezentančnega kolega, čeprav se kar naprej šali, da je skorajda čez noč postal najstarejši v izbrani vrsti, saj Damjan ne trenira z reprezentanco in vadi po svojem programu.

"Vesel sem, da je Planica končno dobila svetovno prvenstvo. Predvsem sem vesel zaradi ljudi, ki so se s kandidaturo ukvarjali res dolgo časa," je uvodoma povedal najstarejši med brati Prevc.

"Verjamem, da bom takrat tudi sam še konkurenčen v svetovnem vrhu. Nastopati na svetovnem prvenstvu na domačih tleh bo zagotovo nepozaben dogodek," je za STA še povedal Prevc.

"Fantastičen rezultat, končno! Mislim, da je bilo že vnaprej jasno: ali se zdaj zmaga ali pa ne poskuša več." Foto: Vid Ponikvar

Petra Majdič: Športnikom bo Planica 2023 zelo močna motivacija

Slovenska šampionka smučarskega teka Petra Majdič, prva ambasadorka kandidature Planice za gostiteljico nordijskega svetovnega prvenstva, je budno spremljala dogajanje na 51. kongresu Mednarodne smučarske zveze (Fis). Da je Planici v četrtem poskusu končno uspelo, je velik uspeh, a v isti sapi opozarja, da se zdaj pravo delo šele začenja.

"Fantastičen rezultat, končno! Mislim, da je bilo že vnaprej jasno: ali se zdaj zmaga ali pa ne poskuša več. To je obenem tudi močan signal Fisu, da preprosto mora prestaviti prvenstvo tudi v druge države, ne le v peterico, ki se menjuje pri organizaciji svetovnih prvenstev. In to se je končno zgodilo," je še dejala Majdičeva in spomnila: "Pred nami so to poskušali že Poljaki z Zakopanami, pa so potem obupali."

Sama v svoji karieri te možnosti, da bi nastopala pred domačim občinstvom, ni imela. Tudi zato je bila ena prvih ambasadork kandidature Planice za organizacijo SP v nordijskem smučanju. "Zavedam se, da bodo pritiski na slovenske tekmovalce na tem prvenstvu precej večji, kot bi bili v tujini. Verjamem pa, da bo športnikom to zelo močna motivacija. Nekdo, ki morda ni tako daleč razmišljal, ali bi še vztrajal ali ne, bo zdaj absolutno vztrajal, že če ima minimalne možnosti za to, da nastopi na svetovnem prvenstvu pred domačim občinstvom."