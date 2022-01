Skakalci se od Bischofshofna poslavljajo z ekipno tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski Bischofshofen bo ob 16. uri gostil še četrto tekmo v petih dneh. Po dveh posamičnih preizkušnjah za novoletno turnejo (eno so tja preselili iz Innsbrucka) in eni sobotni individualni se bodo skakalci danes merili še na ekipni tekmi. Slovenijo bodo zastopali Lovro Kos, Anže Lanišek, Timi Zajc in Peter Prevc. Favoriti za zmago so Norvežani.

Moška skakalna karavana počasi zaključuje svoje precej dolge bivanje v Bischofshofnu. Ta bo ob 16. uri gostil še ekipno tekmo, na katero je prijavljenih osem reprezentanc, kar pomeni, da bodo vse nastopile tudi v finalu.

Slovenci bodo nastopili kot četrti, in sicer v naslednjem vrstnem redu: Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Na včerajšnji posamični tekmi je bil najvišje uvrščen Lanišek na 13. mestu, Prevc je bil 16., Zajc 20., Kos pa je po ponesrečenem skoku na 41. mestu ostal brez finala.

Favoriti za zmago so Norvežani, ki so v soboto slavili dvojno zmago, pod katero sta se podpisala Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud.

Skakalci bodo po današnji tekmi svetovni pokal nadaljevali prihodnji konec tedna, ko se bodo v Zakopanah pomerili na ekipni in individualni tekmi.

Bischofshofen, ekipna tekma



