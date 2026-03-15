Biatlonska mešana štafeta Švedom, Slovenija 12.

Postanek v Otepääju so biatlonci sklenili z nastopi mešanih štafet. Zmage so se veselili Švedi Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenberg in Elvira Öberg. Na stopničkah so jim družbo delali Švicarji in Američani, slovenska četverica Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Anamarija Lampič pa je zasedla 12. mesto.

V Estoniji, kjer se je biatlonska karavana svetovnega pokala ustavila drugič v zgodovini, tekma pa je služila tudi kot generalka za svetovno prvenstvo 2027, je bila tekma mešanih štafet zanimiva vse do zadnje menjave.

Dolgo je kazalo na uspeh ZDA, a Margie Freed v zadnji menjavi ni obdržala vodstva. Za uspeh Švedske je odgovoren ženski del ekipe. Brandt je začel skromno in predal kot 14., Ponsiluoma je napredoval devet mest, a ženskemu delu predal z 1:11 minute za vodilnimi ZDA.

Heijdenberg je razliko nato znižala pod minuto, a le 17 sekund za Norveško in jasno je bilo, da je za Elviro Öberg v dvoboju s Freed dosegljiva zmaga.

Slovenska štafeta je končala na 12. mestu. Foto: Aleš Fevžer

Slovenski nastop je minil brez izstopajoče predstave. Vidmar je s tremi popravami na strelišču predal kot 14., pol minute za ZDA, Planko je popravljal šest strelov in kot 15. zaostajal že 2:24 minute. Trikrat je popravljala tudi Repinc, razlika na 14. mestu pa je narasla na 2:40.

Lampič je bila ob startu za deseterico oddaljena manj kot pol minute, a je morala na zadnjem streljanju v kazenski krog, z borbenostjo pa je vendarle prišla do 12. mesta.

Biatlonska sezona se bo končala prihodnji teden v Oslu, kjer tekmovalce čakajo še oba sprinta, zasledovanji in veliki finale najboljših 30, ki bodo nastopili v skupinskih startih.