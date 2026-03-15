Biatlon, Otepää, mešana štafeta

Biatlonska mešana štafeta Švedom, Slovenija 12.

Elvira Öberg | Elvira Öberg se je z rojaki veselila zmage. | Foto Reuters

Postanek v Otepääju so biatlonci sklenili z nastopi mešanih štafet. Zmage so se veselili Švedi Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenberg in Elvira Öberg. Na stopničkah so jim družbo delali Švicarji in Američani, slovenska četverica Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Anamarija Lampič pa je zasedla 12. mesto.

Jakov Fak
Sportal Fak zastreljal boj za stopničke

V Estoniji, kjer se je biatlonska karavana svetovnega pokala ustavila drugič v zgodovini, tekma pa je služila tudi kot generalka za svetovno prvenstvo 2027, je bila tekma mešanih štafet zanimiva vse do zadnje menjave.

Dolgo je kazalo na uspeh ZDA, a Margie Freed v zadnji menjavi ni obdržala vodstva. Za uspeh Švedske je odgovoren ženski del ekipe. Brandt je začel skromno in predal kot 14., Ponsiluoma je napredoval devet mest, a ženskemu delu predal z 1:11 minute za vodilnimi ZDA.

Heijdenberg je razliko nato znižala pod minuto, a le 17 sekund za Norveško in jasno je bilo, da je za Elviro Öberg v dvoboju s Freed dosegljiva zmaga.

Slovenska štafeta je končala na 12. mestu. | Foto: Aleš Fevžer

Slovenski nastop je minil brez izstopajoče predstave. Vidmar je s tremi popravami na strelišču predal kot 14., pol minute za ZDA, Planko je popravljal šest strelov in kot 15. zaostajal že 2:24 minute. Trikrat je popravljala tudi Repinc, razlika na 14. mestu pa je narasla na 2:40.

Lampič je bila ob startu za deseterico oddaljena manj kot pol minute, a je morala na zadnjem streljanju v kazenski krog, z borbenostjo pa je vendarle prišla do 12. mesta.

Biatlonska sezona se bo končala prihodnji teden v Oslu, kjer tekmovalce čakajo še oba sprinta, zasledovanji in veliki finale najboljših 30, ki bodo nastopili v skupinskih startih.

Izidi, mešane štafete (4 x 6 km):

 1. Švedska                   1:16:32,0 (1+16)
(Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenberg, Elvira Öberg)
 2. Švica                       +  28,6 (0+6)
(Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Aita Gasparin, Lena Häcki Gros)
 3. ZDA                            34,6 (0+14)
(Maxime Germain, Campbell Wright, Deedra Irwin, Margie Freed)
 4. Slovaška                       52,0 (2+10)
 5. Nemčija                      1:11,7 (4+18)
 6. Norveška                     1:18,8 (5+19)
 7. Češka                        1:23,9 (2+14)
 8. Francija                     2:00,5 (4+15)
 9. Belgija                      2:11,9 (0+13)
10. Ukrajina                     2:19,2 (3+12)
...
12. Slovenija                    2:48,1 (1+17)
(Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc, Anamarija Lampič)
...


 

Sturla Holm Laegreid
Sportal Laegreid osmič zapored na stopničke
Anamarija Lampič, Anterselva, ZOI 2026
Sportal Anamarija Lampič do najboljše uvrstitve v sezoni
Sturla Holm Laegreid
Sportal Laegreid potrdil izjemno formo in pometel s konkurenco
Lisa Vittozzi
Sportal Slavje olimpijske junakinje, Lampič enajstkrat v kazenski krog
