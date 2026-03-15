Nedelja, 15. 3. 2026, 16.39
Biatlon, Otepää, mešana štafeta
Biatlonska mešana štafeta Švedom, Slovenija 12.
Postanek v Otepääju so biatlonci sklenili z nastopi mešanih štafet. Zmage so se veselili Švedi Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenberg in Elvira Öberg. Na stopničkah so jim družbo delali Švicarji in Američani, slovenska četverica Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Anamarija Lampič pa je zasedla 12. mesto.
V Estoniji, kjer se je biatlonska karavana svetovnega pokala ustavila drugič v zgodovini, tekma pa je služila tudi kot generalka za svetovno prvenstvo 2027, je bila tekma mešanih štafet zanimiva vse do zadnje menjave.
Dolgo je kazalo na uspeh ZDA, a Margie Freed v zadnji menjavi ni obdržala vodstva. Za uspeh Švedske je odgovoren ženski del ekipe. Brandt je začel skromno in predal kot 14., Ponsiluoma je napredoval devet mest, a ženskemu delu predal z 1:11 minute za vodilnimi ZDA.
Heijdenberg je razliko nato znižala pod minuto, a le 17 sekund za Norveško in jasno je bilo, da je za Elviro Öberg v dvoboju s Freed dosegljiva zmaga.
Slovenska štafeta je končala na 12. mestu.
Slovenski nastop je minil brez izstopajoče predstave. Vidmar je s tremi popravami na strelišču predal kot 14., pol minute za ZDA, Planko je popravljal šest strelov in kot 15. zaostajal že 2:24 minute. Trikrat je popravljala tudi Repinc, razlika na 14. mestu pa je narasla na 2:40.
Lampič je bila ob startu za deseterico oddaljena manj kot pol minute, a je morala na zadnjem streljanju v kazenski krog, z borbenostjo pa je vendarle prišla do 12. mesta.
Biatlonska sezona se bo končala prihodnji teden v Oslu, kjer tekmovalce čakajo še oba sprinta, zasledovanji in veliki finale najboljših 30, ki bodo nastopili v skupinskih startih.
Izidi, mešane štafete (4 x 6 km):
1. Švedska 1:16:32,0 (1+16)
(Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenberg, Elvira Öberg)
2. Švica + 28,6 (0+6)
(Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Aita Gasparin, Lena Häcki Gros)
3. ZDA 34,6 (0+14)
(Maxime Germain, Campbell Wright, Deedra Irwin, Margie Freed)
4. Slovaška 52,0 (2+10)
5. Nemčija 1:11,7 (4+18)
6. Norveška 1:18,8 (5+19)
7. Češka 1:23,9 (2+14)
8. Francija 2:00,5 (4+15)
9. Belgija 2:11,9 (0+13)
10. Ukrajina 2:19,2 (3+12)
...
12. Slovenija 2:48,1 (1+17)
(Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc, Anamarija Lampič)
...