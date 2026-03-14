Laegreid potrdil izjemno formo in pometel s konkurenco

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je potrdil izjemno formo tudi na zasledovalni tekmi v Otepääju. Ob 19. zmagi v karieri si je priboril tudi 10. zaporedno uvrstitev na zmagovalni oder, med zadnjimi dosežki pa je tudi pet olimpijskih kolajn iz Anterselve 2026.

Mednarodna biatlonska zveza uradnih rekordnih razlik med prvo in drugouvrščenim tekmovalcem na tekmah ne beleži in ne vodi. Morda so bile razlike v samih začetkih tekmovanj, ko je bila konkurenca šibka, velike, a je tudi današnja prednost pred drugouvrščenim Francozom Emilienom Jacquelinom, ki je znašala kar 2:33 minute, vsekakor med rekordnimi.

Laegreid in Jacquelin, prvi in drugi na sprintu, sta bila dolgo edina kandidata za današnjo zmago, ključno pa je bilo tretje streljanje, ko je Francoz dvakrat zavil v kazenski krog. Moč vetra v Estoniji, kjer bo prihodnje leto SP, se je stopnjevala in tudi Norvežan je na zadnjem strelskem postanku zgrešil eno tarčo. A grešili so tudi ostali in Jacquelin je po zadnjem streljanju v kazenski krog zavil še trikrat, a ostal na drugem mestu.

Čar biatlona so prav strelski nastopi, kjer se vsakič znova premešajo karte in spremeni boj za odličja. Po zadnjem streljanju se je z 21. na tretje mesto prebil Američan Campbell Wright, le nekaj sekund za njim pa sta se v boj za stopničke spustila Norvežan Martin Uldal in Šved Sebastian Samuelsson. Tudi po zaslugi izjemno hitrih smuči je Uldal na zadnjem spustu ujel Američana in ušel Švedu ter se po močnem sprintu Laegreidu in Jacquelinu pridružil pri poziranju za fotografije najboljših na tekmi.

Vodilni v svetovnem pokalu Francoz Eric Perrot je priložnost za visoko uvrstitev zapravil že na prvem streljanju s tremi kazenskimi krogi, v nadaljevanju je zlomil še palico in osvojil 11. mesto.

Kaj je ob dobrem streljanju možno, je dokazal Wright, ki je tekmo začel kot 21., a bil po dveh kazenskih krogih v boju za stopničke. Ukrajinec Dmitro Pidručni je s tremi kazenskimi krogi s 25. napredoval na 13. mesto. To je odpiralo možnosti tudi Slovencem, saj se je Anton Vidmar v smučino podal kot 23. s sprinta, s petimi kazenskimi krogi pa je končal na 35. mestu. Lovro Planko in Jakov Fak sta s po šestimi kazenskimi krogi zasedla 44. in 50. mesto.