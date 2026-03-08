Zanesljivi Laegreid slavil v Kontiolahtiju, Fak 27.

Norvežan Sturla Holm Laegreid je zmagovalec biatlonske preizkušnje s skupinskim startom na 15 km v finskem Kontiolahtiju. Devetindvajsetletni Norvežan je dosegel 17. zmago na tekmah za svetovni pokal in svojo prvo v sezoni 2025/26, edini slovenski predstavnik Jakov Fak pa je osvojil 27. mesto.

Norveškemu zmagovalcu, ki je zadel vseh 20 strelov, sta se najbolj približala Francoz Eric Perrot (+16,5/1), sicer vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, ter Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen (+24,1/1).

Odločitev o zmagovalcu je padla na zadnjem strelskem postanku, ko je Laegreid pokril vse tarče, Perrot pa je z edinim zgrešenim strelom na današnji preizkušnji moral v kazenski krog in ostal brez zmage.

Osemintridesetletni Fak, ki je na petkovi 20-kilometrski preizkušnji zasedel sedmo mesto, kar je tudi njegov najboljši izid v sezoni 2025/26, je na štirih strelskih nastopih štirikrat zgrešil, enkrat v ležečem in trikrat v stoječem položaju, ter za norveškim zmagovalcem zaostal 3:05,7 minute.

Foto: Filip Barbalić

"Danes je šlo veliko stvari narobe. Že na prvem postanku sem zgrešil en strel, ki je šel pod tarčo. Nato je sledila ničla, nato pa znova dva zgrešena strela in nato še eden. Prav vse sem zgrešil navzdol. Nekako sem s pozicijo telesa poskušal popravljati zadevo, a vedno s puško prišel prenizko in nisem popravil svojih napak. Tudi tekaško sem bil slab. Jutri gremo na pot do Estonije, kjer nas že v četrtek čaka nova tekma. Upam, da se mi bo uspelo spočiti in nato prikazati boljši nastop," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Fak.

Perrot je v skupni razvrstitvi zbral 999 točk, za njim sta Italijan Tommaso Giacomel (797) in Šved Sebastian Samuelsson (723). Lovro Planko (66) je na 51., Fak (62) na 53., Anton Vidmar (52) na 55., Miha Dovžan (29) pa na 67. mestu.

Naslednje biatlonske preizkušnje najvišje kakovostni ravni bodo med 12. in 15. marcem v estonskem kraju Otepää.