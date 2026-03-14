Olimpijska prvakinja v biatlonskem zasledovanju Italijanka Lisa Vittozzi je dobila tudi prvo poolimpijsko zasledovalno tekmo v estonskem Otepääju. Nove točke je z 21. mestom osvojila Polona Klemenčič. Anamarija Lampič je morala kar enajstkrat v kazenski krog.

Prva polovica 10-kilometrske tekme je pripadla najboljšima s sprinta Francozinji Julii Simon in Lisi Vittozzi. Ko je morala Francozinja nato v kazenski krog dvakrat, na zadnjem postanku pa celo trikrat, je 31-letna Italijanka klub novemu zgrešenemu strelu dosegla zanesljivo zmago, že 11. v karieri.

Napake Simon in vodilne v svetovnem pokalu Francozinje Lou Jeanmonnot na zadnjem streljanju so odprle vrata k zmagovalnemu odru tudi skupini petih zasledovalk. Brez napake je delo v prelomnih trenutkih tekme opravila Finka Suvi Minkkinen in ob izhodu s strelišča je bila razlika med prvo in drugo v svetovnem pokalu štiri sekunde. Finka, 11. po sprintu, je bila tokrat v smučini močnejša in z drugim mestom znižala razliko v svetovnem pokalu na 201 točko.

Vnovič je dobro nastopila letos najboljša Slovenka Polona Klemenčič, 14. po sprintu, ki pa je že v petek priznala, da v teku ni v najboljši formi. S tremi kazenskimi krogi je osvojila 21. mesto.

Pet tarč je zgrešila Lena Repinc in s 55. napredovala na 47. mesto. Popolnoma pa se je streljanje podrlo Anamariji Lampič. Ta je v petek s 17. mestom dosegla najvišjo uvrstitev v sezoni, danes pa imela z 11 kazenskimi krogi najslabši izkupiček med vsemi in nazadovala na 56. mesto.

V nedeljo tekmovalke in tekmovalce v Otepääju čakajo tekme mešanih štafet in mešanih parov, nato pa se selijo na finale sezone v Oslu, kjer so v obeh konkurencah na sporedu še po tri posamične tekme.

Izidi, zasledovanje (10 km): 1. Lisa Vittozzi (Ita) 33:33,7 (2)

2. Suvi Minkkinen (Fin) + 26,2 (1)

3. Lou Jeanmonnot (Fra) 26,9 (1)

4. Justine Braisaz Boucehet (Fra) 52,7 (3)

5. Oceane Michelon (Fra) 1:03,2 (3)

6. Linn Gestblom (Šve) 1:04,5 (2)

7. Anna-Larin Heijdenberg (Šve) 1:13,6 (2)

8. Hanna Öberg (Šve) 1:23,4 (3)

9. Julia Simon (Fra) 1:32,5 (6)

10. Vanessa Voigt (Nem) 1:33,4 (3)

...

21. Polona Klemenčič (Slo) 2:52,1 (3)

47. Lena Repinc (Slo) 5:01,1 (5)

56. Anamarija Lampič (Slo) 6:39,1 (11) Svetovni pokal, skupno: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 1009 točk

2. Suvi Minkkinen (Fin) 808

3. Anna Magnusson (Šve) 739

4. Elvira Öberg (Šve) 737

5. Lisa Vittozzi (Ita) 720

6. Hanna Öberg (Šve) 703

7. Julia Simon (Fra) 652

8. Maren Kirkeeide (Nor) 604

9. Oceane Michelon (Fra) 585

10. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 574

...

20. Polona Klemenčič (Slo) 288

62. Lena Repinc (Slo) 65

64. Anamarija Lampič (Slo) 57

...

Preberite še: