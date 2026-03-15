Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
15. 3. 2026,
13.30

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
biatlon Jakov Fak Jakov Fak Polona Klemenčič

Nedelja, 15. 3. 2026, 13.30

18 minut

Biatlon, Otepää, mešani pari

Jakov Fak zastreljal boj za stopničke

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jakov Fak | Jakov Fak | Foto Guliverimage

Jakov Fak

Foto: Guliverimage

Biatlonci so se v estonskem Otepääju pomerili v mešanih parih. Slovenca Jakov Fak in Polona Klemenčič sta bila še po polovici tekme na tretjem mestu, nato pa je moral Fak na strelskem postanku leže trikrat v kazenski krog in boja za prve stopničke v sezoni je bilo konec. Zasedla sta osmo mesto.

Tekma se je začela po slovenskih notah, saj je Jakov Fak po prvem streljanju kot prvi zavil nazaj na progo, v nadaljevanju pa ga je prehitel le Šved Sebastian Samuelsson. Tudi Polona Klemenčič je z eno popravo na strelišču obdržala Slovenijo v igri za zmagovalni oder in Faku predala kot tretja za Norveško in Švedsko, z devetimi sekundami naskoka pred Češko.

Nato se je v zahtevnih pogojih zalomilo Faku, ki je moral kar trikrat v kazenski krog in Slovenca sta zdrsnila na deseto mesto, nato pa lovila priključek. Fak je tri mesta pridobil, Klemenčič, ki je morala vnovič le enkrat v kazenski krog, pa je ekipo pripeljala do šestega mesta, v končnici pa dve mesti izgubila. 

Norveška je vodstvo prevzela po drugi predaji in v drugem delu je najprej Sturla Laegreid poskrbel za odločilno prednost, Karoline Knotten pa jo je do cilja povečala na 1:38 minute pred Švedoma Sebastianom Samuelssonom in Hanno Öberg ter 1:45 pred tretjeuvrščenima Fincema Terom Seppalo in Suvi Minkkinen. Slovenca sta za zmagovalnim odrom zaostala za 32 sekund.

Ob 14.40 je v Otepääju še tekma mešanih štafet, kjer bodo slovenske barve branili Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Anamarija Lampič. Nato se bo biatlonska karavana preselila na finale sezone v Oslo.

Biatlon, Ötepää, mešani pari (4 x 7,4 km):

1. Norveška 40:39,3 (0+8)
(Sturla Holm Laegreid, Karoline Offigstad Knotten)
2. Švedska +1:18,1 (3+13)
(Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg)
3. Finska +1:45,7 (1+15)
(Tero Seppala, Suvi Minkkinen)
4. Nemčija +2:09,9 (3+17)
5. Poljska +2:15,2 (6+14)
6. Italija +2:16,5 (4+14)
7. Češka +2:17,0 (3+14)
8. Slovenija +2:17,8 (3+9)
(Jakov Fak, Polona Klemenčič)
9. Ukrajina +2:37,4 (1+11)
10. Švica +3:02,5 (5+19)
biatlon Jakov Fak Jakov Fak Polona Klemenčič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.