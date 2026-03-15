Biatlonci so se v estonskem Otepääju pomerili v mešanih parih. Slovenca Jakov Fak in Polona Klemenčič sta bila še po polovici tekme na tretjem mestu, nato pa je moral Fak na strelskem postanku leže trikrat v kazenski krog in boja za prve stopničke v sezoni je bilo konec. Zasedla sta osmo mesto.

Tekma se je začela po slovenskih notah, saj je Jakov Fak po prvem streljanju kot prvi zavil nazaj na progo, v nadaljevanju pa ga je prehitel le Šved Sebastian Samuelsson. Tudi Polona Klemenčič je z eno popravo na strelišču obdržala Slovenijo v igri za zmagovalni oder in Faku predala kot tretja za Norveško in Švedsko, z devetimi sekundami naskoka pred Češko.

Nato se je v zahtevnih pogojih zalomilo Faku, ki je moral kar trikrat v kazenski krog in Slovenca sta zdrsnila na deseto mesto, nato pa lovila priključek. Fak je tri mesta pridobil, Klemenčič, ki je morala vnovič le enkrat v kazenski krog, pa je ekipo pripeljala do šestega mesta, v končnici pa dve mesti izgubila.

Norveška je vodstvo prevzela po drugi predaji in v drugem delu je najprej Sturla Laegreid poskrbel za odločilno prednost, Karoline Knotten pa jo je do cilja povečala na 1:38 minute pred Švedoma Sebastianom Samuelssonom in Hanno Öberg ter 1:45 pred tretjeuvrščenima Fincema Terom Seppalo in Suvi Minkkinen. Slovenca sta za zmagovalnim odrom zaostala za 32 sekund.

Ob 14.40 je v Otepääju še tekma mešanih štafet, kjer bodo slovenske barve branili Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Anamarija Lampič. Nato se bo biatlonska karavana preselila na finale sezone v Oslo.

Biatlon, Ötepää, mešani pari (4 x 7,4 km):



1. Norveška 40:39,3 (0+8)

(Sturla Holm Laegreid, Karoline Offigstad Knotten)

2. Švedska +1:18,1 (3+13)

(Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg)

3. Finska +1:45,7 (1+15)

(Tero Seppala, Suvi Minkkinen)

4. Nemčija +2:09,9 (3+17)

5. Poljska +2:15,2 (6+14)

6. Italija +2:16,5 (4+14)

7. Češka +2:17,0 (3+14)

8. Slovenija +2:17,8 (3+9)

(Jakov Fak, Polona Klemenčič)

9. Ukrajina +2:37,4 (1+11)

10. Švica +3:02,5 (5+19)