Avstrijske smukačice z novim šefom in slovenskim pridihom

Nicole Schmidhofer in reprezentančne sotekmovalke v novo sezono z novim trenerjem.

Po spremembi v moški veleslalomski ekipi, kjer vajeti prevzema nekdanji trener Marcela Hirscherja , so v avstrijski smučarski reprezentanci zamenjavo naznanili še v ženski ekipi za hitri disciplini. Novi šef Florian Scheiber pa bo lahko računal na pomoč Anje Šešum.

V sezoni 2018/2019 so si Avstrijke razdelile prva tri mesta v smukaškem seštevku svetovnega pokala, v superveleslalomu pa sta bili ob drugi Nicole Schmidhofer še dve med deseterico. Sezono pozneje so se morale zadovoljiti s sedmim mestom Stephanie Venier v smuku in tretjim Schmidhoferjeve v superveleslalomu.

Smer rezultatske krivulje bo zdaj poskušal obrniti nov trenerski obraz. Po sedmih letih je ekipo za hitri disciplini zapustil Roland Assinger, nasledil pa ga bo njegov donedavni pomočnik Florian Scheiber, sicer prav tako nekdanji tekmovalec v svetovnem pokalu, ki je kariero zaključil leta 2016.

V ekipi najhitrejših Avstrijk pa še naprej ostaja mariborska kineziologinja Anja Šešum, ki je k severnim sosedam prestopila pred enim letom. Pred tem je v svetovni pokal zajadrala v ekipi svetovne prvakinje Ilke Štuhec.

Za razliko od številnih drugih reprezentanc, katerih vrnitev na sneg je negotova, pa se avstrijska postopoma vrača na sneg. Prve ekipe bodo na domačih ledenikih trenirale že v tem tednu, smukaško usmerjena dekleta pa predvidoma od prihodnjega ponedeljka naprej. Še pred tem čaka vse smučarje in člane štaba test za covid-19.