Novozelandka na vrhu, Bucik Jogan izenačena s Shiffrin

V Copper Mountainu je danes na sporedu ženski veleslalom za svetovni pokal. Smučarke so že opravile s prvo vožnjo, s katero je najbolje opravila Novozelandka Alice Robinson. Edina slovenska predstavnika Ana Bucik Jogan je po prvi vožnji na 18. mestu, ki si ga deli z Američanko Mikaelo Shiffrin (+1,74). Druga vožnja bo na sporedu ob 21.30.

Veleslalom (Ž), po prvi vožnji:



1. Alice Robinson (NZ) 59,03

2. Sara Hector (Šve) +0,29

3. Julia Scheib (Avt) +0,60

4. Lena Dürr (Nem) +0,94

5. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,08

6. Lara Colturi (Alb) +1,11

. Valerie Grenier (Kan) +1,11

8. Katharina Liensberger (Avt) +1,24

9. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +1,25

10. Camille Rast (Švi) +1,26

. Britt Richardson (Kan) +1,26

...

18. Ana Bucik Jogan (Slo) +1,74

. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,74

Po nastopu vseh najboljših je na vrhu Novozelandka Alice Robinson, ki je nastopila s številko pet in postavila najboljši čas. 29 stotink za njo zaostaja Švedinja Sara Hector, tretja je Avstrijka Julia Scheib (+0,60), ki je dobila uvodni veleslalom sezone.

V vodstvu je Alice Robinson. Foto: Reuters

Američanka Mikaela Shiffrin se po četrtem mestu v Söldnu in dveh slalomskih zmagah tokrat ni znašla najbolje, zaostala je 1,74. Prav toliko pa je zaostala tudi edina slovenska predstavnica, Ana Bucik Jogan, ki je šla na progo s številko 22. Slovenska smučarka je bila v zgornjem delu zelo hitra, imela je celo četrti vmesni čas, na strmini pa malce popustila in prišla v cilj na 16. mestu. Po prvi vožnji sta 18.

Prizorišče Bakrena gora v ameriški zvezni državi Kolorado karavano svetovnega pokala alpskih smučark gosti znova po 24 letih. Na veleslalomu 21. novembra 2001 je zmagala Norvežanka Andrine Flemmen. Tekmo je pred četrt stoletja začelo kar pet Slovenk, dve sta se uvrstili v finale in prvo dvajseterico, Alenka Dovžan s 14. in Tina Maze s 17. mestom.

V nedeljo bo na sporedu še ženski slalom, na katerem bosta nastopili dve Slovenki. Bucik Jogan se bo pridružila še v ZDA rojena Lila Lapanja.

Žan Kranjec je na petkovem veleslalomu za svetovni pokal v Copper Mountainu osvojil šesto mesto, potem ko je bil po prvi vožnji na drugem mestu. V finalu se mu je zgodila napaka na ciljni strmini in ostal brez stopničk.

