V živo: Švedinja vodi, Dvornikova s pogumno vožnjo za zdaj najboljša Slovenka

V Soldeuu v Andori po včerajšnjem veleslalomu in novem zmagoslavju Švicarke Lare Gut-Behrami pravkar poteka deveti ženski slalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na tem ni najboljših slalomistk zadnjih let, slovaška šampionka Petra Vlhova je zaradi poškodbe že končala sezono, tekmo pa izpušča tudi Američanka Mikaela Shiffrin, zmagovalka petih slalomskih tekem v tej zimi. V vodstvu je Švedinja Anna Swenn Larsson. Vse tri Slovenke, Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik, ki je bila najhitrejša od Slovenk, bodo nastopile v finalu.

Soldeu, slalom, (V ŽIVO): 1 SWENN LARSSON Anna SWE 54.45 2 MOLTZAN Paula USA 54.59 +0.14 3 LJUTIC Zrinka CRO 54.87 +0.42 4 NULLMEYER Ali CAN 55.07 +0.62 5 DUERR Lena GER 55.11 +0.66 6 TRUPPE Katharina AUT 55.14 +0.69 7 GISIN Michelle SUI 55.17 +0.72 8 RAST Camille SUI 55.26 +0.81 9 LIENSBERGER Katharina AUT 55.55 +1.10 9 HECTOR Sara SWE 55.55 +1.10 11 ST-GERMAIN Laurence CAN 55.70 +1.25 12 DVORNIK Neja SLO 55.88 +1.43 13 BUCIK Ana SLO 56.02 +1.57 18 SLOKAR Andreja SLO 56.30 +1.85

V Andori manjkata najboljši slalomistki sezone in do zdaj edini zmagovalki v tej disciplini, Slovakinja Petra Vlhova in Američanka Mikaela Shiffrin. Ta okreva po poškodbi, ki jo je utrpela konec januarja v Cortini d'Ampezzo. "Moje koleno še ne zdrži napora tekme. Potrebujem še nekaj časa, da zacelim poškodbo in se vrnem v dobro kondicijo," je ob zamiku vrnitve na tekme svetovnega pokala sporočila Američanka, zmagovalka petih slalomov sezone. Preostale tri je dobila Vlhova.

Danes bomo tako dobili šele tretjo slalomsko zmagovalko v sezoni. Za zdaj je s prvo progo v sneženju najbolje opravila Anna Swenn Larsson. Najbolj se ji je uspela približati, na 14 stotink sekunde, Američanka Paula Moltzan. Hrvatica Zrinka Ljutić na tretjem mestu zaostaja 42 stotink sekunde, Kanadčanka Ali Nullmeyer na četrtem +0.62, tretja v slalomski razvrstitvi Nemka Lena Dürr pa je z +0.66 četrta.

Kot prva od Slovenk je nastopila Ana Bucik in ciljno črto prečkala z zaostankom +1.57, Andreja Slokar se je na progi zadržala še nekoliko dlje, in sicer +1.85.

Neja Dvornik bo nastopila s številko 28.

Finale bo ob 13.30.

Soldeu, slalom, startna lista: 1. Sara Hector (Šve)

2. Katharina Liensberger (Avt)

3. Paula Moltzan (ZDA)

4. Anna Swenn Larsson (Šve)

5. Michelle Gisin (Švi)

6. Lena Dürr (Nem)

7. Leona Popović (Hrv)

8. Katharina Truppe (Avt)

9. Ali Nullmeyer (Kan)

10. Katharina Gallhuber (Avt)

11. Katharina Huber (Avt)

12. Melanie Leiilard (Švi)

13. Camille Rast (Švi)

14. Ana Bucik (Slo)

15. Zrinka Ljutić (Hrv)

16. Andreja Slokar (Slo)

28. Neja Dvornik (Slo)

