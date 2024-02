Vlhova se po operaciji javlja iz bolniške postelje #video

"Operacija je bila uspešna," je sporočil njen trener Mauro Pini. "Petra se počuti dobro. Za zdaj okreva po načrtih." Tudi sama je na družabnih omrežjih objavila posnetek iz bolnišnice. "Operacija je končana, vse je šlo v redu. Hvala vsem za podporo." Dobre želje ji pošilja celoten smučarski svet, na Instagramu ji je vse dobro zaželela tudi Tina Maze. Pini pa je ob tem še sporočil, da so vsi v Petrini ekipi odločeni, da ji pomagajo k uspešnemu in hitremu okrevanju. Na belih strminah še ni rekla zadnje.

To zimo poškodbe ne prizanašajo niti najboljšim smučarjev na svetu, če izpostavimo le nekaj tistih, ki so predčasno končali s sezono: Marco Schwarz (križna vez, meniskus), Alexis Pinturault (zlom roke, križna vez), Aleksander Aaamodt Kilde (izpah rame, ureznina na mečni mišici), Maria Therese Tviberg (zlom golenice), Wendy Holdener (zlom gležnja), Corinne Suter (križna vez, meniskus), Joana Hählen (kolenske vezi) ...

Kot zadnja se je v ponedeljek poškodovala še italijanska smučarka Sofia Goggia. Zlomljeni ima golenico in mečnico. Enajintridesetletnica je bila v Milanu že operirana. Vodilna v smukaškem seštevku zime bo izpustila preostanek sezone in zato le težko osovjila mali kristalni globus. Trenutno drugouvrščena Stephanie Venier ima 89 točk manj, do konca tekmovalne zime pa so še štirje smuki.