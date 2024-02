Težki dnevi za ameriško zvezdnico

Medtem ko so alpski smučarji in smučarke ta konec tedna zaradi težav z razmerami ostali brez tekem svetovnega pokala, svojo vrnitev na bele strmine po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo načrtuje Mikaela Shiffrin. Za Američanko so težki dnevi, saj hkrati minevajo tudi štiri leta od tragične smrti njenega očeta Jeffa, ki se mu je Mikaela na družbenih omrežjih poklonila z objavo fotografije iz otroštva.

Smučarsko karavano je pred štirimi leti pretresla novica, da se je smrtno ponesrečil Jeff Shiffrin, po poklicu anestezist, ki je z ženo Eileen več let močno podpiral vzpon svoje hčerke v svetovnem pokalu alpskega smučanja. Ta je preminil v 66. letu v Edwardsu v ameriški zvezni državi Kolorado, tragedija pa naj bi se zgodila med delom doma, smrt pa je bila, po poročanju ameriških medijev, posledica poškodb glave. Američanka se je takrat za nekaj časa umaknila iz karavane alpskega smučanja.

"Brat me je poklical in sporočil, da je imel oče nesrečo. Ko mi je začel pripovedovati, kaj se je zgodilo, sem začela jokati kot dež. Bila sem med histerijo in praznimi mislimi. Najhuje je bilo, ko sva se z mamo sredi noči odpravili na münchensko letališče in bili nato deset ur brez oprijemljivih informacij, kaj se dogaja z očetom. Pred tem je zdravnik dejal, da ga bo skušal ohraniti pri življenju do našega prihoda. V glavi imam spomin na njegovo podobo. Bil je priklopljen na aparature. Ulegla sem se poleg njega. Ni se mogel premikati. Njegovo roko sem položila nase in ostala tam nadaljnjih devet ur," se je kasneje tragičnega dneva spominjala Shiffrinova, ki se je nato zmagoslavno vrnila na bele strmine in tudi v spomin na očeta nanizala številne uspehe.

Ravno v teh dneh minevajo štiri leta od tragičnega dneva, Shiffrinova pa se je očeta spomnila tudi z objavo na družbenih omrežjih, kamor je objavila fotografijo iz otroštva, ko sta z očetom v smučarskih oblačilih na žičnici.

Sicer 28-letna smučarka še vedno okreva po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo iz konca januarja. "Mikaeli gre kar dobro glede na vse, kar se je zgodilo. Na srečo se ni resneje poškodovala, ni zlomila nobene kosti ali si poškodovala ligamentov," je pred kratkim sporočil direktor ameriške smučarske zveze Patrick Riml in dodal, da Shiffrinova načrtuje vrnitev na veleslalomu in slalomu v Soldeuu. Shiffrinovo je ob tem močno pretresel tudi grd padec njenega življenjskega sopotnika, Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, v Wengnu, ob spopadanju s številnimi težkimi poškodbami je že končal sezono.

Shiffrinova, sicer zmagovalka 95 tekem za svetovni pokal, se letos poteguje za šesti naslov v skupnem seštevku svetovnega pokala. Trenutno je na prvem mestu s 95 točkami prednosti pred Švicarko Laro Gut-Behrami.

Preberite še: