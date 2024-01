Američanka le z ureznino, konec še za drugo Švicarko

Na petkovem smuku pod Tofanami v Cortini d'Ampezzo je grdo padla Američanka Mikaela Shiffrin, a nima nič zlomljenega ali strganih kolenskih vezi. Na istem skoku je na sobotni tekmi padla njena rojakinja Isabella Wright. Tudi njo so odpeljali s helikopterjem, a se je izkazalo, da ni bil potreben niti prevoz v bolnišnico. Kmalu se je na svojih nogah pojavila v ciljnem izteku. Odnesla jo je res srečno, samo z ureznino na bradi. Na koncu dne so se v ameriški ekipi pravzaprav veselili, sa je Jackie Wiles osvojila drugo mesto, kar so njene prve stopničke po šestih letih.

