Alarm v taboru Sofie Goggia: huda poškodba na treningu!

Enaintridesetletna italijanska smučarka Sofia Goggia se je danes poškodovala na treningu veleslaloma. Kako huda je njena poškodba, za zdaj še ni znano, se pa omenja zlom golenice in mečnice na desni nogi. Če to drži, je sezona olimpijske prvakinje v smuku iz Pjongčanga že končana.

Čeprav so nekateri italijanski mediji poročali, da se je Sofia Goggia, vodilna smukačica te zime, na današnjem treningu veleslaloma na progi Casola na smučišču Ponte di Legno v Italiji huje poškodovala in je njena sezona že končana, na Italijanski smučarski zvezi ne želijo prehitevati dogodkov in "umirjajo konje".

"V tem trenutku je še prezgodaj za diagnozo, Googia bo najprej v Milanu opravila podrobnejše preiskave," so sporočili z italijanske panožne zveze. V bolnišnico so jo odpeljali s helikopterjem.

Goggia je to sezono najboljša smukačica, v seštevku superveleslaloma je četrta, veleslaloma pa deveta. V skupni razvrstitvi s 792 točkami in šestimi uvrstitvami na oder za zmagovalke zaseda peto mesto.

Letošnja smučarska sezona je zahtevala visok davek v obliki poškodb. Sezono je predčasno zaključilo že več kot 20 smučarjev in smučark, med njimi tudi Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, Avstrijec Marco Schwarz, Slovakinja Petra Vlhova, Francoz Alexis Pinturault in Švicarka Wendy Holdener.

