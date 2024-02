Slabe novice za oboževalce Joela Embiida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najkoristnejši igralec (MVP) košarkarske lige NBA Joel Embiid bo zaradi poškodbe prestal operacijo levega kolena, zaradi katere bo lahko z igrišč manjkal dlje časa, poroča več ameriških medijev. Athletic in ESPN sta s sklicevanjem na neimenovane vire zapisala, da bodo kamerunskemu zvezdniku Philadelphia 76ers skušali popraviti meniskus. Časovni načrt za njegovo vrnitev na parket še ni znan.

Joel Embiid, najboljši strelec lige NBA s 35,3 točke na tekmo, se je prejšnji torek poškodoval pri porazu proti Golden Statu, ko je Jonathan Kuminga iz bojevnikov padel na njegovo levo nogo, ko so se borili za izgubljeno žogo.

Embiid, ki ima v tej sezoni tudi 11,3 skoka in 5,7 podaje na tekmo, je izpustil dve prejšnji tekmi zaradi bolečin v istem kolenu.

Sixers so z izkupičkom 30-18 na petem mestu vzhodne konference, tekmo za četrtim New Yorkom in sedem za vodilnim Bostonom.

Naslednjo tekmo bodo oslabljeni košarkarji iz Philadelphie igrali v noči na torek doma proti Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića.