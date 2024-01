Predčasen konec za še eno alpsko smučarko

Valerie Grenier je bila v Cortini d'Ampezzo sicer na poti do najboljšega časa v superveleslalomu, ko je po predelu Pale di Rumerlo izgubila nadzor in z vso silo trčila v varnostno ograjo. Kot je zapisala na Instagramu, bo v sredo prestala operacijo rame, preden bo v domovini prestala še operacijo kolena. To tudi pomeni, da se je njena zima v svetovnem pokalu končala predčasno.

"Hvaležna sem za vašo izjemno podporo in številna sporočila, hvala vsem," je zapisala pod objavo na Instagramu. "Posebna omemba in hvala velja vsem, ki so mi pomagali na prizorišču in moji ekipi v teh težkih časih." Pod objavo so se hitro zvrstili zapisi spodbude in dobrih želja. "Želim ti uspešne operacije in srečno pot domov," je zapisala Mikaela Shiffrin. "Tako mi je žal," je zapisala Federica Brignone. Lepe želje ji je poslala tudi Ana Bucik, pa tudi nekdanja smučarka Lindsey Vonn.

Grenierjeva se je tako pridružila dolgemu seznamu žrtev padcev v zadnjih tednih. Med njimi so se znašli Aleksander Aamodt Kilde, Alexis Pinturault, Petra Vlhova, Joana Hählen, Corinne Suter, ki so prav tako morali predčasno končati sezono zaradi hudih poškodb. Grdo je v Cortini d'Ampezzo padla tudi Mikaela Shiffrin, a jo je na srečo odnesla brez težjih poškodb.

V začetku januarja je sicer Grenierjeva zmagala na veleslalomu Zlate lisice v Kranjski Gori, kjer je bila najboljša tudi lani. Ob tem ima še dve uvrstitvi na zmagovalni oder. Marca lani je bila v Soldeuu tretja v veleslalomu, prejšnji petek pa je bila tretja na smuku v Cortini.

