Hujši padec in resnejšo poškodbo je doživel Aleksander Aamodt Kilde, ki je s sezono že končal. Foto: Reuters "Najprej hvala za vsa sporočila podpore Aleksu in meni," je daljše sporočilo navijačem, ki ga je objavila na družabnih omrežjih začela Mikaela Shiffrin. Oba s fantom Aleksandrom Aamodtom Kildejem sta nedavno doživela grd padec, za norveškega smučarskega asa je sezona že končana, Američanka pa bo kmalu spet tekmovala. "Nekaj besed bi rada namenila tudi vsem poškodbam, ki so se zgodile zadnje čase in vsem poškodovanim poslala svoje dobre želje. Ja, to je smučanje in vsi smo sprejeli tveganje, ki smo ga vselej deležni, ko se poženemo iz štartnih vrat. A število poškodb, predvsem najboljših, je letos res neverjetno. Veliko je bilo že povedanega in tudi jaz se strinjam, da se moramo vprašati, ali so najboljši športniki preveč obremenjeni." Shiffrinova v nadaljevanju piše, da ne gre samo za tekmo, da imajo tisti, ki se uvrščajo na stopničke, nato še številne druge obveznosti (medijske, večerne podelitve) in zato premalo časa za regeneracijo.

"V Andori ne bom tekmovala"

Smučarke s tekmami ta konec tedna nadaljujejo v Andori. Foto: Getty Images "Čeprav se vsak dan počutim bolje, pa ta konec tedna v Andori ne bom tekmovala. Na Soldeu imam lepe spomine, a moje koleno še ne zdrži napora tekme. Potrebujem še nekaj časa, da zacelim poškodbo in se vrne v dobro kondicijo," je tako vsaj še za en teden vrnitev na bele strmine zamaknila Mikaela Shiffrin. Poškodovala se je konec januarja v Cortini d'Ampezzo, nato izputila veleslalom na Kronplatzu, tekmi v Garmischu prejšnji konec tedna pa sta tako ali tako odpadli. Po Andori smučarke naslednje tri tekme čakajo med 16. in 20. februarjem v Crans Montani (dva smuka in superveleslalom). "Vezi niso bile poškodovane, tudi druge strukture v kolenu so videti dobro. Gre samo za nategnjene vezi." Vseeno pa ob smučanju še naprej čuti bolečine v sklepu. Tudi zato, ker je že na začetku sezone na isti nogi dobila močan udarec v kost (na tekmi v Leviju). "Moram ostati potrpežljiva. To sezono je veliko v igri, a tako je vsako sezono. Predvsem želim, da bo z mojim kolenom dolgoročno vse v redu."

Do konca sezone imajo smučarke predvidenih še 15 tekem. Shiffrinova ostaja vodilna v skupnem seštevku, a zdaj z manj kot 100 točkami prednosti pred Laro Gut-Behrami. Kljub odsotnosti pa se mali kristalni globus v slalomu že zdi njen, saj ima pred tretjo Leno Dürr 228 točk naskoka. Druga Petra Vlhova je zaradi poškodbe končala sezono, v kateri so preostali še trije slalomi.