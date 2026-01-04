Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Nedelja,
4. 1. 2026,
8.06

Nedelja, 4. 1. 2026, 8.06

12 ur, 12 minut

Alpsko smučanje, Kranjska Gora, slalom (ž)

V Kranjski Gori bodo obračunale še slalomistke, na štartu pet Slovenk

S. K.

Lila Lapajna, Anja Oplotnik Ana Bucik Jogan, Caterina Sinigoi in Nika Tomšič. | V boj gre pet Slovenk (z leve): Lila Lapajna, Anja Oplotnik Ana Bucik Jogan, Caterina Sinigoi in Nika Tomšič. | Foto Aleš Fevžer

V boj gre pet Slovenk (z leve): Lila Lapajna, Anja Oplotnik Ana Bucik Jogan, Caterina Sinigoi in Nika Tomšič.

Foto: Aleš Fevžer

V Kranjski Gori bodo po včerajšnjem veleslalomu in zmagoslavju Švicarke Camille Rast, danes izpeljali še slalomsko tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na štartu tekme, ki se bo s prvo vožnjo začela ob 9.30 bo pet Slovenk, ki si bodo poskušale priboriti finale (12.15). Prva favoritinja na šestem slalomu sezone je Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v tej zimi v tej disciplini še nepremagana.

Camille Rast, Kranjska Gora
Sportal Zmagovalka Kranjske Gore se je z lepo gesto spomnila novoletne tragedije v domovini

Kranjska Gora gosti šesti ženski slalom sezone, na štartu pa je nekaj smučark, ki bodo izjemni Američanki Mikaeli Shiffrin poskušale preprečiti še šesto zmago. V tej disciplini je Shiffrin v tej sezoni še nepremagana in ima v seštevku za mali kristalni globus maksimalnih 500 točk, kar 220 več od Albanke Lare Colturi. Tretja v tem seštevku je Švicarka Camille Rast, ki je bila včeraj najboljša na veleslalomski preizkušnji. Colturi in Rast lahko zagotovo štejemo med najresnejši izzivalki vodilne Američanke.

Slovenke pa v tej zimi še niso pokazale voženj, ki bi nakazale, da se lahko podajo tudi v boj za stopničke. Naša daleč najboljša tehničarka je Ana Bucik Jogan. Včeraj je z 29. mestom na veleslalomu osvojila dve točki svetovnega pokala, danes jih bo poskušal vknjižiti še kaj. Na progo se bo podala s štartno številko 26.

Številko 37 ima Nika Tomšič, 66 Lila Lapajna, 68 Caterina Sinigoi in 71 Anja Oplotnik.

Po današnji tekmi se karavana seli v Avstrijo. Zauchensee bo 10. in 11. januarja gostil smuk in superveleslalom, slovenske barve bo tam branila Ilka Štuhec, 13. januarja pa bo ženski nočni slalom v Flachauu.

Ana Bucik Jogan
Sportal Trener razlaga, da je za Ano Bucik Jogan situacija zelo težka

Kranjska Gora, slalom, štartna lista:

1. Lena Dürr (Nem)
2. Zrinka Ljutić (Hrv)
3. Mikaela Shiffrin (ZDA)
4. Wendy Holdener (Švi)
5. Paula Moltzan (ZDA)
6. Camille Rast (Švi)
7. Lara Colturi (Alb)
8. Anna Swenn Larsson (Šve)
9. Emma Aicher (Nem)
10. Sara Hector (Šve)
11. Cornelia Öhlund (Šve)
12. Laurence St. Germain (Kan)
13. Melanie Meillard (Švi)
14. Katharina Huber (Avt)
15. Katharina Truppe (Avt)

26. Ana Bucik Jogan (Slo)
37. Nika Tomšič (Slo)
66. Lila Lapajna (Slo)
68. Caterina Sinigoi (Slo)
71. Anja Oplotnik (Slo)

