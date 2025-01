Nova priložnost za Ilko Štuhec. Kaj lahko naredi Lindsey Vonn?

Na vrsti je peti ženski superveleslalom sezone, to pa je šibkejša disciplina 34-letne slovenske šampionke Ilke Štuhec. Ta veliko boljše izide dosega v smuku, a v tej zimi na splošno ni zadovoljna s prikazanim. Na včerajšnjem smuku v GaPaju je bila šele 22., najboljšo superveleslalomsko uvrstitev v tej sezoni pa je zabeležila v St. Moritzu in St. Antonu, kjer je bila 18.

Štirje superveleslalomi te zime so dali štiri zmagovalke, na najvišji stopnički so stale Italijanka Sofia Goggia, Avstrijka Cornelia Hütter, Američanka Lauren Macuga in nazadnje v Cortini d'Ampezzo še ena Italijanka Federica Brignone. Ta je trenutno tudi vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, medtem ko v superveleslalomskem vodi Švicarka Lara Gut-Behrami, ki pa zmage letos še nima.

Na startni listi je tudi ameriška veteranka in povratnica v svetovni pokal Lindsey Vonn, ki je bila na superveleslalomu v St. Antonu že zelo blizu stopničkam, četrta, a je na zadnjih dveh tekmah padla.

Garmisch-Partenkirchen, superveleslalom (ž), štartna lista:



1. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

2. Romane Miradoli (fra)

3. Alice Robinson (NZl)

4. Michelle Gisin (Švi)

5. Laura Pirovano (Ita)

6. Mirjam Puchner (Avt)

7. Corinne Suter (Švi)

8. Elena Curtoni (Ita)

9. Lauren Macuga (ZDA)

10. Federica Brignone (Ita)

11. Sofia Goggia (Ita)

12. Lara Gut-Behrami (Švi)

13. Cornelia Hütter (Avt)

14. Stephanie Venier (Avt)

15. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

…

24. Ilka Štuhec (Slo)

…

27. Lindsey Vonn (ZDA)