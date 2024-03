Lara za tretji globus, a vse boljša Federica ima svojo računico

Končuje se sezona zimskih športov: biatlonci so jo že končali v Severni Ameriki, skakalci in skakalke jo v Planici, alpski smučarji pa v avstrijskem Saalbachu. Če bo vreme dalo, bosta ta petek izpeljana zadnja superveleslaloma, najprej ob 10. uri ženski. Po mali kristalni globus gre Lara Gut-Behrami, slovenske smučarke na štartu ni.

V četrtek so v Saalbachu odpovedali oba treninga smuka (tekmi bosta v soboto oziroma nedeljo), da bi ohranili čim boljše razmere za tekmovanje, saj je na Solnograškem že dva tedna povsem pomladno. Najprej sta na sporedu oba superveleslaloma, ob 10. uri se začne ženski, ob 11.30 pa še moški. A žal brez slovenskega predstavnika. Ilka Štuhec je s 60 točkami superveleslalomski seštevek končala na 26. mestu, na zadnji tekmi v posamezni disciplini pa nastopi le 25 najboljših.

Najboljša smučarka te zime je Švicarka Lara Gut-Behrami. Delo so ji s poškodbo olajšale Slovakinja Petra Vlhova, Američanka Mikaela Shiffrin in Italijanka Sofia Goggia. Veliki kristalni globus je tako že njen, prav tako v veleslalomu, ta petek naj bi bil še superveleslalomski. Po osmih tekmah ima na prvem mestu 540 točk, kar je 69 več od Avstrijke Cornielie Hütter in 74 več od Italijanke Federice Brignone. Ta je dobila prejšnjo tekmo v tej disciplini, tako da preobrat vendarle ni nemogoč.

Gut-Behramijeva ima številko devet, Hütterjeva 11, Brignonejeva pa 15.