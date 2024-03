Odermatt brez stopničk, a z velikim razlogom za nasmeh

V spomladanskih razmerah so se po dekletih v Saalbachu na superveleslalomu pomerili še alpski smučarji. Ob švicarski prevladi se je na najvišjo stopničko povzpel Stefan Rogentin, ki je tako kot njegova rojaka izkoristil nizko startno številko šest in se zavihtel na vrh. Za 29-letnega Rogentina je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu, drugič pa se je prebil na stopničke, lani januarja je bil drugi na superveleslalomu v Wengnu. Le tri stotinke je za njim danes zaostal Loic Meillard, tretji je bil še en Švicar Arnaud Boisset (+0,15).

Stefan Rogentin je dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Brez stopničk je ostal Švicar Marco Odermatt, za katerega je bil to drugi superveleslalom v tej sezoni, na katerem ni bil na stopničkah, dva je dobil. Kljub temu je 26-letni Odermatt suvereno osvojil mali kristalni globus, saj je zasedel peto mesto. Njegov edini izzivalec pred zadnjo tekmo Avstrijec Vincent Kriechmayr je za njim pred zadnjo preizkušnjo zaostajal visokih 81 točk, tako da bi mu za morebitno presenečenje pomagala le zmaga in Odermattov ponesrečen nastop, kar pa se na koncu ni uresničilo. Kriechmayr je današnjo preizkušnjo končal na šestem mestu skupaj z Italijanom Dominikom Parisem. Na koncu je razlika med Odermattom in Kriechmayrjem znašala 86 točk. Tretji v seštevku discipline, prav tako Avstrijec, Raphael Haaser je za izjemnim Odermattom zaostal 224 točk. Danes je bil 13.

Marco Odermatt in Stefan Rogentin Foto: Guliverimage

Za Odermatta je to že tretji globus v sezoni. Osvojil je že velikega za skupno zmago ter malega veleslalomskega. Zagotovil si je najboljše izhodišče tudi v boju za smukaški globus. Tega bodo podelili v nedeljo. Zadnji alpski smučar, ki je osvojil vsaj štiri kristalne globuse svetovnega pokala v eni sezoni je bil avstrijski as Hermann Maier v sezonah 1999/2000 in 2001/01, ko je v obeh sezonah osvojil skupni seštevek ter seštevke smuka, veleslaloma in superveleslaloma.

Na štartu ni bilo nobenega Slovenca, saj je bila zanje ta zima v tej disciplini res slaba. Samo Martin Čater je osvojil pet točk, kar je v seštevku superveleslaloma zadoščalo za 52. mesto.