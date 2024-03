Tudi Sarrazin bi rad ukradel mali kristalni globus

V Saalbachu se končuje svetovni pokal v alpskem smučanju, zadnja tekma je moški smuk, na katerem si bo najboljši smučar te zime Marco Odermatt po velikem kristalnem globusu ter malima v veleslalomu in superveleslalomu poskušal priboriti še smukaški globus. Začetek tekme, na kateri bo nastopil tudi Miha Hrobat, je ob 11.15.

Ima že velikega in dva mala, lahko Marco Odermatt osvoji še tretjega? Tako bi imel četvorček. Foto: Reuters V ženski konkurenci v soboto Švicarki Lari Gut-Behrami ni uspelo osvojiti četvorčka kristalnih globusov, saj ji je smukaškega na zadnji tekmi speljala Avstrijka Cornelia Hütter. Tudi v moški konkurenci je to sezono najbolj izenačeno prav v najhitrejši disciplini. Švicar Marco Odermatt je zbral 552 točk (dve zmagi, dve drugi mesti, dve tretji), zmagovalec treh tekem, tudi obeh v Kitzbühelu, Francoz Cyprien Sarrazin pa ima 510 točk. Sarrazin na prejšnjem smuku v Kvitfjelu zaradi lažje poškodbe ni nastopil, to nedeljo vendarle je na štartu finalnega v avstrijskem Saalbachu. Ima številko devet, Odermatt pa bo smučal kot zadnji od favoritov, s številko 15.

Saalbach, finale sezone, smuk, štartna lista (M):



1. Stefan Rogentin (Švi)

2. James Crawford (Kan)

3. Franjo von Allmen (švi)

4. Justin Murisier (Švi)

5. Maxance Muzaton (Fra)

6. Bryce Bennett (ZDA)

7. Alexander Cameron (Kan)

8. Niels Hintermann (Švi)

9. Cyprien Sarrazin (Fra)

10. Dominik Paris (Ita)

11. Mattia Casse (Ita)

12. Nils Allegre (Fra)

13. Vincent Kriechmayr (Avt)

14. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA)

15. Marco Odermatt (Švi)

...

19. Miha Hrobat (Slo) 1. Stefan Rogentin (Švi)2. James Crawford (Kan)3. Franjo von Allmen (švi)4. Justin Murisier (Švi)5. Maxance Muzaton (Fra)6. Bryce Bennett (ZDA)7. Alexander Cameron (Kan)8. Niels Hintermann (Švi)10. Dominik Paris (Ita)11. Mattia Casse (Ita)12. Nils Allegre (Fra)13. Vincent Kriechmayr (Avt)14. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA)...

Podobno kot Ilka Štuhec v soboto, ki se je z drugim mestom prebila med deset najboljših smukačic sezone, bo poskušal v razvrstitvi napredovati Miha Hrobat. Na osmih tekmah je zbral 80 točk. Brez je ostal samo na eni, a z izjemo dveh enajstih mest so bile to uvrstitve med 20. in 30. mestom. Iz štartnih vrat se bo pognal kot 19.