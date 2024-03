Na zadnjem smuku za svetovni pokal v Saalbachu je zmagala Cornelia Hütter, s tem je tudi osvojila smukaški globus. Izjemna vožnja je uspela naši Ilki Štuhec, ki je bila druga. Pred to tekmo to zimo ni bila boljša kot peta. Tretja je bila Nicol Delago.

Ilka Štuhec je roke dvignila visoko v zrak. Foto: Guliverimage "Zadnja tekma sezone, prve stopničke. Manjša napaka me je stala, da bi bilo še boljše, a vseeno z veseljem vzamem to drugo mesto," je povedala drugouvrščena Ilka Štuhec. "Sem bila kar malo nervozna, ker je bila najprej ena prekinitev, nato še druga, začelo je pihati, prihajali so oblaki. Upala sem samo, da napoved ne bo držala, da ne bo začelo ob 12-ih še deževati. Potem je bila še ena prekinitev pred mojim nastopom, ki me je še dodatno podžgala. Lani se je podobno zgodilo v Cortini, kjer sem potem zmagala. Rekla sem si: samo smučaj, veš, kaj moraš narediti. Vedela sem, kaj moram popraviti s treningov. Ne glede na razmere, nekateri deli so bili zelo mehki, sem vedela, kaj moram narediti, da prinesem hitrost do cilja. Če se malo pošalim, sem bila skoraj malo prehitra okrog zadnjega vmesnega časa. Sem zelo zadovoljna."

Že 22. stopničke v karieri in prve v tej sezoni

Ilka Štuhec Foto: Reuters Ilka Štuhec, ki je sezono končala kot osma v skupnem seštevku smuka, je za zmagovalko zaostala 17 stotink. Mariborčanka je osvojila karierne 22. stopničke v svetovnem pokalu, prve v tej sezoni. Na lanskem finalnem smuku, ki je bil v Andori, je bila 33-letna dvakratna svetovna prvakinja v smuku celo prva, to soboto pa so jo zgolj stotinke ločile od 12. karierne zmage.

Na progo se je pognala skorajda pri repu nastopajočih kot 18. od 21 tekmovalk, kolikor jih je bilo na štartu. Že v prvem odseku je navijačem in najboljši Avstrijki zastal dih. V skoraj vseh odsekih je imela malenkostne zaostanke, v predzadnjem odseku pa je bila celo najhitrejša. Čeprav v cilju ni prevzela vodstva, je bila presrečna in se je kar ulegla na sneg.

Kakšen nasmeh Ilke Štuhec! Foto: Reuters

Do finala vodilna smukačica Švicarka Lara Gut-Behrami je na zadnji ženski tekmi sezone v Saalbachu četrti kristalni globus v sezoni zapravila za 28 točk. Zadnji smuk je končala brez točk na 17. mestu. Na finalu sezone točke podelijo zgolj najboljši petnajsterici. Za Avstrijko Cornelia Hütter je to sploh prva smukaška zmaga v tej zimo in pa druga v svetovnem pokalu.

Cornelia Hütter z malim globusom. Foto: Reuters Gut-Behramijeva je tako sezono končala s tremi globusi, osvojila je veliki kristalni globus za skupno zmago in odnesla tudi zmago v veleslalomskem in superveleslalomskem seštevku. V seštevku smuka je druga (369), poškodovana Italijanka Sofia Goggia (350) pa tretja. Ilka Štuhec je z drugim mestom krepko popravila uvrstitev v končnem smukaškem seštevku. Sezono je končala kot osma smukačica sezone. Pred tekmo je bila na 13. mestu.

Saalbach, finale sezone, smuk (Ž):



1. Cornelia Hütter (Avt) 1:45,08

2. Ilka Štuhec (Slo) +0,17

3. Nicol Delago (Ita) +0,49

4. Christina Ager (Avt) +0,50

5. Stephanie Venier (Avt) +0,62

6. Mirjam Puchner (Avt) +0,63

7. Michelle Gisin (Švi) +0,75

8. Kira Weidle (Nem) +0,81

9. Federica Brignone (Ita) +1,13

10. Ariane Rädler (Avt) +1,17



Svetovni pokal, končni vrstni red (39/39):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1.716 točk

2. Federica Brignone (Ita) .581

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.409

4. Sara Hector (Šve) 922

5. Cornelia Hütter (Avt) 913

6. Petra Vlhova (Svk) 802

7. Sofia Goggia (Ita) 792

8. Michelle Gisin (Švi) 785

9. Marta Bassino (Ita) 739

10. Stephanie Venier (Avt) 726

...

29. Ilka Štuhec (Slo) 302

42. Neja Dvornik (Slo) 214

52. Ana Bucik (Slo) 164

61. Andreja Slokar (Slo) 114



Smukaški seštevek (8/8):



1. Cornelia Hütter (Avt) 397

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 369

3. Sofia Goggia (Ita) 350

4. Stephanie Venier (Avt) 346

5. Federica Brignone (Ita) 281

6. Jasmine Flury (Švi) 275

7. Mirjam Puchner (Avt) 251

8. Ilka Štuhec (Slo) 242

9. Marta Bassino (Ita) 236

10. Laura Pirovano (Ita) 216

Na finalu sezone v avstrijskem Saalbachu je sporedu le še nedeljski moški smuk, na katerem bo od Slovencev tekmoval Miha Hrobat. Švicar Marco Odermatt lovi smukaški globus, četrtega v sezoni, potem ko je osvojil velikega za skupni seštevek, veleslalomskega in superveleslalomskega.