Švicar ob stotici do zmage, Grk do senzacije, Hadalin brez finala, Marovt na urgenci

Švicar Ramon Zenhäusern je veliki zmagovalec slaloma v Chamonixu. Zmaga je še toliko lepša, saj gre za njegov stoti slalom. Drugo mesto je senzacionalno osvojil ameriški Grk AJ Ginnis (+1.02) s startno številko 45, tretji pa je bil še en Švicar Daniel Yule (+1.06). Francoz Clemen Noel, vodilni po prvi vožnji, je po napaki odstopil. Štefan Hadalin je tekmo končal na 32. mestu (+1.70) in za las ostal brez finala, Tijan Marovt pa zaradi zdravstvenih težav ni nastopil. Zaradi slabosti in bruhanja je ponoči pristal na urgenci.

Za Ramona Zenhäuserna je to tretja slalomska zmaga v karieri. V finalu se je izkazal Grk Ginnis, ki je napredoval za 21. mest in se prvič v karieri zavihtel na oder za zmagovalce. Prvič v karieri je zasedel tudi mesto med prvo deseterico. S tem se je vpisal v zgodovino grškega smučanja, saj so to tudi prve stopničke za Grčijo v svetovnem pokalu.

Vodilni po prvi vožnji Francoz Clement Noel, ki je v Chamonixu dvakrat že slavil, v finalu na domačem terenu ni zdržal pritiska in je odstopil. Olimpijski prvak je sicer slavil na prejšnji slalomski preizkušnji v avstrijskem Schladmingu.

Danes je odstopil tudi Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je bil po prvem delu četrti. Njegovega rojaka in trenutno vodilnega v slalomskem seštevku Lucasa Braathena danes ni bilo na startu, saj je bil v četrtek na operaciji zaradi slepega črevesa.

Chamonix, slalom, druga vožnja (m)

Štefan Hadalin si je Švicarjem Tanguyjem Nefom delil 32. mesto in ostal brez nastopa med najboljšo trideseterico. Finalno vožnjo je zgrešil le za tri stotinke sekunde. Tudi Tijan Marovt je bil na startni listi slaloma, a tega ni začel. Ponoči je namreč zaradi slabosti in bruhanja pristal na urgenci.

