Švicar poskrbel za senzacijo, Miha Hrobat za las brez stopničk

Proga Stelvio v Bormiu je letos poskrbela še za več dvignjenega prahu kot ponavadi. Po petkovem drugem treningu in predvsem hudi poškodbi Cypriena Sarrazina so številni smučarji potarnali nad zahtevno progo Stelvio, ki naj bi bila na določenih delih prezahtevna in preagresivna. Kljub temu so danes v Bormiu na izjemno hitri progi okronali novega kralja.

Alexis Monney je s številko 19 prehitel vso konkurenco. Foto: Guliverimage

Na koncu se je po pravi senzaciji najbolj smejalo Švicarju Alexisu Monneyju, ki je močno presenetil s številko 19 in z vrha za 24 stotink sekunde izrinil do takrat vodilnega rojaka Franja Von Allmena. Tretje mesto je osvojil Kanadčan Cameron Alexander (+0,72). 24-letni Monney je poskrbel za veliko senzacijo, saj je do zdaj v svetovnem pokalu zbral le dve uvrstitvi med deseterico najboljših, osmi je bil v lanski sezoni v Kitzbühlu, je pa dobro pripravljenost nakazal že na prvem treningu v Bormiu, na katerem je bil tretji. Vodilni v smukaškem seštevku in skupnem seštevku svetovnega pokala Marco Odermatt je bil peti (+0,80).

V tej sezoni so vse tri smukaške zmage romale v Švico. Poleg Monneyja sta slavila Justin Murisier, ki je bil najhitrejši na uvodnem smuku sezone v Beaver Creeku, na zadnjem v Val Gardeni pa je bil najboljši Odermatt.

Marco Odermatt je bil izjemno vesel uspeha rojaka. Foto: Guliverimage

Hrobat 15 stotink za stopničkami

Odlično je s progo Stelvio opravil Miha Hrobat, ki je nastopil s številko dve in kljub dvema majhnima napakama v spodnjem delu zasedel sedmo mesto z zaostankom 87 stotink. Za tretjim mestom je zaostal le 15 stotink sekunde. Hrobat, ki je letos že navdušil v Beaver Creeku in se povzpel na oder za zmagovalce, je zadnja leta v Bormiu stopnjeval uvrstitve. Leta 2021 je bil na enem najzahtevnejših smukov na koledarju svetovnega pokala 18., predlani ga v Bormiu ni bilo, zato pa je lani tekmo končal tik za najboljšo deseterico na 11. mestu.

Miha Hrobat je izjemno smučal predvsem v zgornjem delu slovite proge Stelvio. Foto: Guliverimage

Tretjič v karieri se je v svetovnem pokalu zavihtel med najboljšo deseterico, poleg tretjega mesta iz Beaver Creeka, je bil še sedmi leta 2023 v Kitzbühlu. "Mislim, da mi je uspela kar dobra vožnja, zadovoljen sem sploh z zgornjim delom, ki je bil zelo dober. Rezultat je še toliko boljši po dveh treningih, v katerih nisem bil v ospredju, zato sem vesel, da sem na tekmi znal pokazati, kar znam. Škoda je spodnjega dela, kjer me je malce presenetil eden izmed valov na progi in me je odprlo, zato sem izgubil nekaj hitrosti na poti proti cilju, kar se je videlo tudi na času, tako da lahko takoj najdem tistih 15 stotink, ki so me ločile od stopničk. Še vedno sem zraven in samo upam, da mi uspe to prenesti na naslednje tekme v Wengen," je po koncu za SZS dejal Hrobat.

Do prvih točk na sloviti progi Stelvio je prišel Martin Čater, ki je osvojil 26. mesto (+2,51), v tej sezoni pa se je izkazal s petim mestom v Val Gardeni. Brez uvrstitve med najboljšo trideseterico pa je ostal 25-letni Nejc Naraločnik, ki je v svetovnem pokalu sploh prvič tekmoval na tem smuku. Preizkušnjo je končal povsem pri repu, uvrščen na 47. mestu (+4,35). Slovenija sicer že ima smukaško zmago v Bormiu, 29. decembra leta 2009 jo je slavil Andrej Jerman.

Bormio, smuk, končni vrstni red:

1. Alexis Monney (Švi) 1:53,43

2. Franjo von Allmen (Švi) 1:53,67 +0,24

3. Cameron Alexander (Kan) 1:54,15 +0,72

4. Mattia Casse (Ita) 1:54,22 +0,79

5. Marco Odermatt (Švi) 1:54,23 +0,80

6. Justin Murisier (Švi) 1:54,24 +0,81

7. Miha Hrobat (Slo) 1:54,30 +0,87

8. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:54,55 +1,12

9. Marco Kohler (Švi) 1:54,60 +1,17

10. Nils Allegre (Fra) 1:54,69 +1,26

...

26. Martin Čater (Slo) 1:55,94 +2,51

47. Nejc Naraločnik (Slo) 1:57,78 +4,35

... * Skupno, seštevek, moški (13/38):

1. Marco Odermatt (Švi) 585 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 469

3. Atle Lie McGrath (Nor) 382

4. Loic Meillard (Švi) 314

5. Timon Haugan (Nor) 273

6. Lucas Braathen (Bra) 261

7. Aleksander Steen Olsen (Nor) 250

8. Clement Noel (Fra) 240

9. Mattia Casse (Ita) 188

10. Justin Murisier (Švi) 186

...

12. Žan Kranjec (Slo) 168

19. Miha Hrobat (Slo) 127

53. Martin Čater (Slo) 52 - smuk (3/9):

1. Marco Odermatt (Švi) 225

2. Franjo von Allmen (Švi) 163

3. Justin Murisier (Švi) 142

4. Alexis Monney (Švi) 120

5. Miha Hrobat (Slo) 112

...

16. Martin Čater (Slo) 50

...

Preberite še: