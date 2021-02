Aleš peti v Franciji in v skupnem seštevku

Aleš si je že v prvi vožnji nabral precejšen zaostanek za najboljšimi in zasedel sedmo mesto, v drugo pa se je nato odrezal precej bolje in napredoval na končno peto mesto.

V ženski konkurenci je slovenske barve branila Maša Štrakl, ki je bila po uvodnem nastopu 17., nato pa pridobila eno mesto. Do zmag sta prišla predstavnika Švice, Amelie Wenger-Reymond in Nicolas Michel.

"V prvi vožnji sem se uštel v tempu. Na progi sem se počutil lagodno, brez kakšnih težav. Tudi brez 'penalov' sem bil na koncu kar dve sekundi zadaj. Tempo je bil enostavno prepočasen. Zraven tega sem se še malo uštel pri skoku in premalo odrinil. Za drugo vožnjo sem si rekel, da moram vsaj ritem in način smučanja spremeniti, se podati bolj pogumno in se priganjati čez celo progo, saj sem v prvi zaspal. To mi je tudi uspelo, sam čas je bil veliko bolj spodoben, a mi tudi ni uspelo narediti skoka," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Aleš.