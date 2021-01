Jure Aleš v Oberjochu s kompletom uvrstitev na stopničke

Zelo zahtevno petdnevno tekmovanje za svetovni pokal v telemark smučanju v nemškem Oberjochu se je končalo. Zadnji dan so bile na sporedu preizkušnje v najdaljši disciplini, klasiku, dve za moške in dve za ženske. Jure Aleš je znova dokazal, da spada v sam svetovni vrh.

Na prvi tekmi dneva je namreč zasedel odlično drugo mesto, boljši od njega je bil le Francoz Noe Claye, ki se je našemu smučarju s tem oddolžil za poraz v malem finalu prvega paralelnega sprinta, na katerem je Jure osvojil tretje mesto. Tako Claye kot Aleš sta vožnji opravila brez kazenskih sekund, med njima pa je bilo na koncu 0,58 sekunde razlike.

Na drugi tekmi se Aleševi načrti niso popolnoma uresničili, saj je na poti naredil nekaj napak in prejel dve kazenski sekundi pribitka. Vseeno je zasedel vrhunsko peto mesto, le da je za zmagovalcem, Nicolasom Michelom iz Švice, ki je na prvi tekmi osvojil tretje mesto, zaostal 2,23 sekunde.

Maša Štrakl 16. in 17.

V ženski konkurenci je obe preizkušnji dobila Švicarka Amelie Wenger-Reymond. Na prvi sta se ji na stopničkah pridružili Jasmin Taylor iz Velike Britanije in Nemka Johanna Holzmann. Ta je nato osvojila še drugo mesto, tretjega pa se je veselila Švicarka Martina Wyss. Devetnajstletna Maša Štrakl je najprej zasedla 16. mesto, nekaj ur pozneje pa 17. mesto.

Za Alešem eden od težjih smučarskih tednov

''Za mano je zelo naporen teden. Šest tekem v petih dneh je kar velik zalogaj, eden od težjih smučarskih tednov. V prvem klasiku mi je uspela čista vožnja, brez penalov, in je bilo dovolj za drugo mesto. Bil sem kar presenečen, kajti smučanje ni bilo na taki ravni, kot bi si želel. Šlo je za utrujenost, difuzno svetlobo, težišče sem imel nekako nenehno preveč nazaj, drža je bila pasivna in mi ni uspelo napadati. V drugo se je vse to potem pokazalo, še jaz sem dobil dva penala in pristal na petem mestu. Z današnjima vožnjama ne morem biti tako zadovoljen kot pa z rezultati. V prihodnje se bom poskusil regenerirati, vidim, da sem zraven. Škoda za tisti odstop na drugem sprintu, tudi na včerajšnjem 'paralelcu' sem bil sposoben več. Troje stopničk na šestih tekmah, od tega ena zmaga, vidim, da sem zraven. Se pa moram osredotočiti na vsak dan posebej. Pokazati moram tisto, kar kažem na treningih. Z današnjim veleslalomom ne morem biti zadovoljen, moram pokazati več, da sem se sposoben na vsaki tekmi boriti za zmago. Samo še najvišje stopničke me lahko zadovoljijo,'' je o zase zelo uspešnem tednu povedal Jure Aleš.

