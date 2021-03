Jure Aleš za las ob kolajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jure Aleš: Nekako se to svetovno prvenstvo ni izšlo po načrtih. Foto: SloSki

Telemark smučarji in smučarke so se v Švici spopadli za zadnje komplete odličij. V moški konkurenci je bil boj za prva tri mesta znova srdit, do naslova svetovnega prvaka pa je prišel domačin Dayer, ki je ugnal srebrnega Norvežana Tryma Nygaarda Loekena.

Jure Aleš, ki je v letošnji sezoni svetovnega pokala na stopničke prišel kar šestkrat, je odličje zgrešil za 17 stotink sekunde.

Spet malo zmanjkalo do medalje

"Na žalost sem bil spet četrti, malo je zmanjkalo do medalje. Nekako se to svetovno prvenstvo ni izšlo po načrtih. Nisem našel občutka na suhem snegu, odziv od materiala sem težko izvabil in pridobival hitrost. Je, kar je, če pa potegnem črto pod sezono, pa sem lahko zadovoljen, saj sem na prejšnjih tekmah pokazal, da sem lahko na vsaki tekmi konkurenčen za zmago. Z dvignjeno glavo grem naprej v naslednjo sezono," je po prvenstvu dejal 25-letni Aleš.

Do novega naslova prvakinje je prišla Amelie Wenger-Reymond iz Švice, druga je bila Nemka Johanna Holzmann, tretja pa še ena predstavnica Švice, Martina Wyss. Maša Štrakl je tokrat zasedla 12. mesto, na tekmi mladink pa je odstopila.

