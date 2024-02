Reševalna ekipa na kraju nesreče Foto: @ShKShMK

Katherine Rigby je umrla v snežnem plazu na Kosovu med svojim projektom #tourdepiste. Po poročanju albanskih medijev je 54-letna Američanka umrla, potem ko jo je plaz odnesel med drevesa. Šlo naj bi za manjši plaz, a je ob trčenju v drevo utrpela hude poškodbe. Legendarna smučarka je dobila notranje krvavitve in poškodbe notranjih organov, še posebej pljuč.

Kljub hitremu odzivu njenega smučarskega partnerja in zaročenca Magnusa Wolfa, ki je prispel k njej v 20 sekundah in jo poskušal rešiti, je bilo reševanje zaman. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla je v nekaj sekundah. Nesreča se je zgodila na območju Orlovo gnezdo, ki je znano po nevarnosti snežnih plazov.

Razglasili so jo za najboljšo telemark smučarko

Kasha Rigby je začela smučati že zelo zgodaj, v najstniških letih pa se je začela ukvarjati s telemark smučanjem. Pri 19 letih je začela potovati in pustila študij na fakulteti, da bi raziskovala Afriko. Nato se je odpravila v Crested Butte v Kolorado, kjer se je vključila v tekmovanja v telemark smučanju in ekstremnem smučanje. Revija Outside jo je označila za "najboljšo žensko telemark smučarko v znanem vesolju", ko se je pojavila na naslovnici revije Women Outside jeseni leta 1998.