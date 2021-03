Jure Aleš peti na paralelnem sprintu SP

Aleš je v osmini finala za skoraj štiri sekunde premagal nemškega predstavnika Thomasa Orloviusa, v naslednji vožnji pa se je pomeril s Švicarjem Nicolasom Michelom. Dvoboj je bil precej izenačen, Švicar je zmagal za 0,76 sekunde, na koncu dneva pa zasedel tretje mesto. Zmagal je Norvežan Trym Nygaard Loeken, drugi je bil Švicar Bastien Dayer.

"Današnjega 'paralelca' sem se veselil, saj sem vedel, da lahko posežem visoko. Do četrtfinala je šlo dokaj gladko, potem pa sem bil v četrtfinalu pred ravnino, pri enih vratih malo pregrob in se je smuča preveč ugreznila v sneg in izgubil sem preveč hitrosti. Na žalost mi ni uspelo priti dlje od četrtfinala. Jutri je še zadnja tekma te sezone, klasik. Treba se je dobro spočiti in pokazati tisto, kar znam," je po tekmi dejal Aleš.

Štraklova se je v osmini finala pomerila z najzahtevnejšo možno nasprotnico, Švicarko Amelie Wenger-Reymond in ciljno črto prečkala dobrih pet sekund za njo. Švicarka je na koncu tudi zmagala, saj je v velikem finalu ugnala rojakinjo Beatrice Zimmermann.

