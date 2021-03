Aleš svetovno prvenstvo začel s četrtim mestom, debitantka Maša Štrakl 14.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v telemark smučanju v švicarskem Melchsee-Fruttu sta na šprintih za člane in članice slovenske barve branila Jure Aleš in Maša Štrakl. Aleš je tekmo končal tik pod stopničkami, Štraklova je bila na svojem prvem svetovnem prvenstvu 14.

V ženski konkurenci so vsa odličja pobrale predstavnice Švice. Do zmage je prišla Amelie Wenger-Reymond, in sicer po tem, ko je v prvem teku zasedala drugo mesto za Martino Wyss. Ta je bila na koncu druga, na stopničke pa je prišla še Beatrice Zimmermann. Maša Štrakl, ki je na svetovnem prvenstvu članic nastopila prvič v karieri, je zasedla 14. mesto.

Aleš, čigar cilj je zagotovo bila medalja, v prvem teku ni nastopil najbolje, s tremi kazenskimi sekundami pribitka je zasedel četrto mesto. V drugo je svojo nalogo opravil bolje, a je bil zaostanek iz uvodne vožnje prevelik za preboj na stopničke. Razred zase so bili Švicar Bastien Dayer, ki je osvojil zlato, Norvežan Trym Nygaard Loeken, ki je prišel do srebra, in Švicar Nicolas Michel z bronom.

