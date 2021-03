Jure Aleš peti na sprintu v Thyonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jure Aleš je po prvi vožnji zasedal šesto mesto, saj je ob dveh kazenskih sekundah pribitka za vodilnim tekmovalcem, Norvežanom Trymom Nygaardom Loeknom, zaostal 2,94 sekunde. V drugo je uspel pridobiti eno mesto, Loekna pa je na drugo mesto potisnil Švicar Bastien Dayer, ki je z zmago naredil velik korak k osvojitvi velikega kristalnega globusa.

"Prve vožnje sem se zelo dobro lotil, a sem žalost naredil napako na ravnini, kjer sem dobil kazen in tudi izgubil nekaj hitrosti. V drugo vožnjo sem mogoče šel malo preveč previdno. Tudi v njej sem dobil eno kazen, kje, sam ne vem. Je pa dejstvo, da bi moral v drugo bolj napadati, imeti pristop iz prve in ne narediti napake. Jutri je strategija za paralelno tekmo jasna, moram napadati na polno in upati na dober rezultat," je po tekmi dejal Aleš.