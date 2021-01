Jure Aleš sezono odprl na najboljši mogoč način

Naš najboljši telemark smučar zadnjih let je z novo sezono začel tako, kot je sklenil prejšnjo, z zmago. Na prvi tekmi svetovnega pokala v nemškem Oberjochu je premagal konkurenco po tem, ko je po prvi vožnji zasedal drugo mesto, s sekundo zaostanka za Švicarjem Nicolasom Michelom. Aleš je v drugo nastopil še bolje in brez kazenskih pribitkov ugnal Michela za 1,78 sekunde, tretje mesto pa je zasedel še en švicarski predstavnik Bastien Dayer.

V ženski konkurenci je naše barve branila Maša Štrakl in zasedla 16. mesto, prva tri pa so osvojile smučarke iz Švice, Amelie Wenger-Reymond, Martina Wyss in Beatrice Zimmermann.

"Res je lepo začeti sezono na tak način''

''Po prvem teku sem bil drugi, približno sekundo za Michelom. V drugo sem rekel, da moram napasti, vse se da še nadoknaditi. Sama proga je dovoljevala kar napadalno vožnjo. Prvi del se začne s strmino, drugi, položni del, sem odlično odpeljal, dosti pospeševal in eden redkih prišel brez 'penalov' do cilja. Danes me je čista in hitra vožnja popeljala na prvo mesto in res je lepo začeti sezono na tak način, kot sem jo lani tudi končal,'' je po tekmi povedal Aleš.

Za tem je opisal še priprave na sezono: ''Glede na situacijo sem prišel kar dobro pripravljen. V začetnem obdobju smo imeli kar dobre pogoje v Švici, v Saas-Feeju. Potem smo iskali pri nas doma, v Kranjski Gori se je dalo kar v redu trenirati, pred odhodom pa je bilo nekaj krasnih dni na Sorici, tako da sem se že na treningih počutil kar hiter. Popravki glede na lansko leto so se pokazali kar učinkoviti.''

"Za stopničke moraš pokazati dosti znanja"

Oberjoch bo tekme gostil vse do ponedeljka, tako da bo imel Aleš še kar nekaj priložnosti za odlične rezultate. O progi v Nemčiji je povedal: ''Sam teren mi kar ustreza, ker je dosti težaven, tako da moraš za stopničke pokazati dosti znanja. Prvi del je precej strm, drugi pa položen, tako da je prenos hitrosti v drugi del izrednega pomena. Je tudi tako, da je prvi del proge čisto v senci, drugi del pa na soncu, tako da je tudi snežna površina dosti zmehčana in zato je treba smučati na dva različna načina.''

Svetovni pokal se bo jutri nadaljeval s sprintoma, v soboto in nedeljo so na sporedu paralelni sprinti, v ponedeljek pa preizkušnje v klasiku.

