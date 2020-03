Mali kristalni globus Slovencu, sezone predčasno konec

Zaradi novega koronavirusa so organizatorji odpovedali zadnji dve prizorišči sezone svetovnega pokala v telemark smučanju. Slovenec Jure Aleš je tako sezono sklenil na tretjem mestu v skupnem seštevku, osvojil pa je tudi mali kristalni globus v paralelnem sprintu. Na vseh tekmah je nastopila tudi slovenska predstavnica Katarina Malenšek in v skupnem seštevku zasedla 15. mesto.

Jure Aleš je v tej zimi zasedel dve drugi mesti in eno tretje, zmagal pa je nato na zadnji tekmi sezone, na preostalih tekmah pa je dosegel uvrstitve med najboljšo deseterico.

Aleš je zmagal tudi na edini tekmi v sezoni v paralelnem sprintu in tako vodi v razvrstitvi za mali kristalni globus v tej disciplini, a iz Mednarodne smučarske zveze (FIS) za zdaj še niso sporočili, ali bodo globus tudi podelili. "Na začetku sezone sem delal manjše napake, a sem bil še vedno blizu. Proti sredini sezone, ki se je izkazala praktično za konec, mi je šlo vedno bolje. Delal sem dobre vožnje in moram biti zadovoljen z rezultati in končnimi mesti. V tem trenutku še ne vem, kako bo s podeljevanji globusov, saj vodim v paralelnem sprintu. Na žalost je ravno v tej disciplini odpadlo veliko tekem in je glede podeljevanja globusa še malo nejasnosti. Seveda, če bom prejel globus, ga bom vesel, ni pa mi všeč način, kako ga bom dobil. Vesel sem le tega, da sem se na edini tekmi spopadel z res dobrimi tekmovalci, saj sem izločil Dayerja, ki je bil nedvomno eden izmed favoritov za zmago. Premagal sem Jonasa v finalu ter dokazal, da sem si zmago res zaslužil. Če bodo globus podelili, bo ta nekako zaslužen. Nekako mi je žal, ker je odpadlo toliko tekem, a zdaj bo veliko časa za testiranje, da bomo lahko dobili res dobro opremo za drugo leto," je dejal Aleš.

V tej sezoni je dobil edino tekmo v paralelnem sprintu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V skupnem seštevku je zaostal zgolj za Švicarjema Stefanom Matterjem na prvem mestu in drugouvrščenim Bastienom Dayerjem. Veliki kristalni globus pri dekletih je prav tako pripadel Švicarki, najboljša je bila Amelie Wenger-Reymond.