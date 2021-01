Aleš v Oberjochu tokrat tretji

Aleš je v kvalifikacijah dosegel drugi čas voženj, hitrejši od njega je bil le Norvežan Trym Nygaard Loeken. Štraklovi se v izločilne boje ni uspelo prebiti, saj je zasedla 17. mesto, od nadaljevanja tekmovanja jo je ločila dobra sekunda.

Aleš je v osmini finala brez težav odpravil Švicarja Alexija Mosseta, za tem pa še njegovega rojaka Romaina Beneyja. Slovensko-švicarski dvoboji so se še nadaljevali, v polfinalu pa je Slovenec moral priznati premoč Bastienu Dayerju, ki je pozneje zmagal tudi v velikem finalu.

V malem finalu je Aleš premagal Francoza Noeja Claya, tako da je petkovi zmagi na tem prizorišču dodal še tretje mesto.

"Kvalifikacije so bile kar v redu, tudi proga mi je ustrezala, saj je bila postavljena dosti naravnost in precej hitra. Do polfinala sem prišel brez kakšnih večjih težav, v polfinalu pa je bil Dayer, kasneje tudi zmagovalec, preprosto prehiter. Ubral je hitrejšo linijo in bil zasluženo boljši. V borbi za tretje mesto sem znova pokazal solidno vožnjo. Zadovoljen sem s tretjim mestom, jutri pa upam, da se lahko povzpnem še višje," je tekmo ocenil Aleš.

