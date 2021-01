Jure Aleš tokrat brez uvrstitve

V ženski konkurenci so Švicarke slavile novo trojno zmago. V ženski konkurenci ni prišlo do presenečenj, rezultat na vrhu razpredelnice je bil celo identičen včerajšnjemu. Zmagala je Amelie Wenger-Reymond pred rojakinjama Martino Wyss in Beatrice Zimmermann. Slovenska predstavnica, 19-letna Maša Štrakl, je končala na 16. mestu.

V moški konkurenci je slavil Švicar Nicolas Michel, drugi je bil Francoz Noe Claye, tretji je bil Švicar Bastien Dayer. Aleš je po prvi vožnji zasedal mesto vodilnega. Z dvema kazenskima sekundama je imel 0,28 sekunde prednosti pred najbližjim zasledovalcem Dayerjem iz Švice, ki je tako kot rojak Michel, prejel tri sekunde pribitka. Slednji je za Slovencem zaostajal 53 stotink sekunde.

Ničla zaradi predolgega skoka

V drugi vožnji je ob skoku pristal predaleč in zgrešil vrata v nadaljevanju. "Začel sem kar v redu, v bistvu zelo dobro. Postavitev svojega trenerja sem dobro izkoristil in vodil. V drugo sem dal vse od sebe, a žal malce predaleč skočil, da bi potem v nadaljevanju lahko ujel druga vrata po skoku. Na žalost sem končal z ničlo. Me pa veseli dejstvo, da sem bil vodilen po prvi vožnji, kar kaže na dobro formo. To bom ponovno poskusil pokazati jutri na paralelcu," je sporočil Aleš.

Na sobotnem in nedeljskem tekmovalnem programu so paralelni sprinti, v ponedeljek pa pride na vrsto disciplina klasik. Tekme na Krvavcu, ki bi morale biti od 28. do 31. januarja so odpadle, prav tako ne bodo izpeljali tekem v St. Gervaisu v Franciji 8. in 9. marca. Za zdaj ostajajo na sporedu finalne tekme svetovnega pokala v Švici v Tyhonu.