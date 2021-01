Po prvih spodbudnih novicah je za nesrečnega Švicarja nastopil trenutek resnice

Tekma v Kitzbühlu je v preteklosti zahtevala že nemalo strašljivih padcev, drugače ni bilo niti danes. Tokrat jo je najslabše odnesel Švicar Urs Kryenbühl, ki je nesrečno padel pri zadnjem skoku. Šestindvajsetletni alpski smučar je pri zadnjem skoku, kjer je hitrost večja od 145 kilometrov na uro, izgubil nadzor nad smučmi in grdo padel ob pristanku na konice smuči. Ob padcu ga je odneslo daleč čez ciljno črto, v že tako praznem ciljnem izteku pa je zavladala smrtna tišina. Na istem mestu je pred 12 leti prav tako strašljivo padel Daniel Albrecht.

Kryenbühl ob nesrečnem skoku Foto: Reuters

Nezavestnemu Švicarju so na pomoč takoj priskočili reševalci, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Innsbruck. Hitro po koncu tekme so iz tabora Švicarske smučarske zveze prišle prve spodbudne informacije, da naj bi bil nesrečni Kryenbühel pri zavesti. "Iz švicarskega tabora so sporočili, da so se z Ursom že pogovarjali, prepoznal je tudi trenerja," so sporočili. Da je tako, je v intervjuju za avstrijski ORF po zmagi potrdil tudi Beat Feuz. "Trener, ki je bil v cilju, mi je pravkar rekel, da ga je Kryenbühl prepoznal," je povedal Švicar, ki je bil sicer na zloglasnem Streifu najhitrejši.

A kljub spodbudnim prvim novicam je nesrečni Kryenbühl ob padcu utrpel številne hude poškodbe. "Prvi pregledi so razkrili pretres možganov, zlom desne ključnice in hujši poškodbi križnice in notranje vezi desnega kolena," so sporočili iz švicarskega tabora, 26-letni smučar pa je tako najverjetneje že sklenil sezono. Kot so še sporočili iz švicarske zveze, bo Kryenbühl noč preživel v bolnišnici v Innsbrucku, v Švico pa naj bi se vrnil v soboto.

Američan jo je bolje odnesel

Že pred padcem Kryenbühla je grdo padel tudi Američan Ryan Cochran-Siegle, a je takoj po nesreči že stal na nogah, mučila pa ga je bolečina v ramenu. Tudi njega so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. "Ryan je ob padcu utrpel manjšo poškodbo vratnega vretenca. Sicer je njegovo počutje v redu. Trenutno počiva v hotelu in ne bo nastopil na preostalih dveh tekmah ta konec tedna. Ne vemo še, kdaj natanko se bo vrnil v karavano svetovnega pokala," so sporočili iz ameriške smučarske zveze.

Unfortunately, Ryan Cochran-Siegle crashed in Friday's downhill, sustaining a minor cervical fracture. He is otherwise OK, thankfully. He is currently resting at the team hotel, but will sit the remainder of the weekend out. His return to competition is TBD. 🙏 #Hahnenkamm — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) January 22, 2021

V Kitzbühlu bo v soboto sicer na sporedu še en smuk, v nedeljo pa se bodo alpski smučarji pomerili še v superveleslalomu.

